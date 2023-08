Divisão de Acesso do Goiano começa com cinco campeões na disputa

Com duas vagas para a elite estadual em disputam, começa neste fim de semana a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. A competição tem a presença de cinco campeões e promete uma disputa acirrada.

(Veja, no fim do texto, todos os participantes e técnicos)

A Divisão de Acesso será disputada no sistema de pontos corridos, em turno e returno, com os dois primeiros colocados conquistando vagas no Goianão 2024. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a 3ª Divisão. Cada clube vai realizar 14 partidas.

Entre as oito equipes participantes desta Divisão de Acesso estão cinco clubes que já faturaram o título da competição. Santa Helena e Jataiense são bicampeões, enquanto Anapolina, Jaraguá e Goiatuba já venceram uma vez, cada.

O Centro Oeste, que mandará seus jogos em Nerópolis, faz sua estreia na competição e, depois do acesso da Terceirona, busca subir mais um degrau rumo ao objetivo de chegar à elite do futebol estadual.

Equipe tradicional, a Anapolina chegou a ter a participação no campeonato ameaçada, mas acabou se organizando para montar elenco e chega para a Divisão de Acesso com o objetivo de fechar a competição com um lugar na elite estadual.

A competição começa com dois jogos neste sábado (5) - os duelos entre Centro Oeste e Jataiense, às 15h30, no Estádio Jaime Guerra, em Nerópolis, e, no mesmo horário, o confronto entre Jaraguá e Goiatuba, no Estádio Amintas Freitas, em Jaraguá.

No domingo (6), o Santa Helena encara a Anapolina, em casa, no Estádio Pedro Romualdo Cabral, às 15h30, enquanto Aseev e Aparecida fecham a primeira rodada às 16 horas, no Estádio Valdir Cândido de Queiroz, em Guapó.