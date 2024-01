Dorival Júnior aceita convite para assumir seleção brasileira e deixa o São Paulo

Dorival Júnior será o novo treinador da seleção brasileira. O profissional de 61 anos aceitou o convite feito pelo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, e deixa o São Paulo para ocupar o posto deixado por Fernando Diniz, demitido na última sexta-feira (5).

O anúncio foi feito pelo próprio clube tricolor, que agora busca alternativas no mercado.

"É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo”, disse Dorival Júnior às redes sociais do São Paulo, que conduziu ao título da Copa do Brasil em 2023.

Para tirar Dorival do time do Morumbi, a confederação nacional vai pagar a multa rescisória de seu atual contrato, equivalente a cerca de R$ 4 milhões.

Os contatos ocorreram ao longo da semana, quando Ednaldo Rodrigues foi reconduzido à presidência da CBF por uma liminar do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes.

De volta à sua cadeira, o dirigente tomou rapidamente a decisão de demitir Diniz e procurou Dorival.

O treinador se mostrou preocupado com a turbulência na CBF, que vive momento de intensa briga política e um movimento para a saída de Ednaldo. Mas ficou mais tranquilo ao saber que o favorito a substituí-lo no caso de nova eleição - o presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos - é simpático a seu trabalho.