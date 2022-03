Douglas, do vôlei, anuncia aposentadoria da seleção para cuidar da saúde mental

O jogador Douglas Souza, 26, sensação nas redes sociais nos Jogos de Tóquio-2020, anunciou no final da noite desta quinta-feira (24) que está aposentado da seleção brasileira de vôlei. Ele disse, em vídeo, que tomou a decisão para cuidar da saúde mental e ficar mais perto da família e dos amigos.

Segundo o atleta, os sinais que mostram a necessidade de diminuir o ritmo apareceram em 2016, mas, junto com o empresário, ele decidiu participar dos Jogos de Tóquio antes de parar.

"Cheguei a tratar de uma depressão", afirmou, ao relatar a rotina pesada entre os clubes em que jogou e a seleção, sem tempo para a convivência familiar. "A nossa saúde mental é extremamente importante, a gente tem que se cuidar, se tratar, dar atenção".

O atleta continua a carreira esportiva em clubes. Ele contou que está negociando com equipes de São Paulo, mas não revelou nomes. Disse, no entanto, que optou ficar no estado.

"Estou muito feliz com a minha decisão, porque finalmente vou ter o meu tempo, vou conseguir diminuir o ritmo", afirmou.

A decisão encerra dez anos na seleção, onde ele começou na categoria de base. "Para mim sempre foi uma honra, um prestígio, um orgulho muito grande", disse sobre esse período. "Senti que precisava quebrar barreiras e consegui fazer isso muito bem".

Douglas seguirá atuando como influenciador digital. No Instagram, onde tem 2,6 milhões de seguidores, o atleta costuma mostrar parte de sua rotina e conversar com os fãs. Ao anunciar a aposentadoria, agradeceu o apoio que recebe.

O perfil do jogador nas redes reúne desde postagens descontraídas até mensagens sobre debates políticos e sociais, como a defesa dos direitos LGBTQIA+.

No Twitter, onde é seguido por 251,8 mil pessoas, o atleta mostrou antes de anunciar a aposentadoria um crachá da Globo, sem revelar de qual programa vai participar.

Natural de Santa Bárbara d'Oeste, a 138 km de São Paulo, Douglas começou a jogar porque precisava praticar esportes devido a uma bronquite. O vôlei surgiu em 2008, ano em que o Brasil foi medalha de prata nas Olimpíadas com nomes como Giba e Dante.

Ele chegou ao Pinheiros em 2012 e passou por São Bernardo e Sesi até chegar ao Taubaté, time com o qual foi bicampeão da Superliga em 2021.

No final do ano passado, o ponteiro foi acusado pelo clube italiano Vibo Valentia de abandonar a equipe sem autorização ou explicações.

"O clube, profundamente decepcionado com o comportamento inexplicável do atleta, tomará toda ação para garantir os interesses da equipe", afirmou o time.

Douglas comemorou o retorno ao Brasil. Só você sabe o que você passa. Só você sabe o que você sente. Não deixe ninguém falar o que você tem que buscar para ser feliz", disse, na ocasião.