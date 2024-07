Dupla goiana vai conhecer adversários das oitavas de final da Copa do Brasil

Atlético-GO e Goiás, envolvidos com as Séries A e B do Brasileiro, respectivamente, voltam as atenções para o sorteio dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil na tarde desta quinta-feira (18), a partir das 14 horas. Como não haverá mais de um pote no sorteio, há a possibilidade de que os dois clubes disputem o clássico estadual na competição nacional, disputada no sistema eliminatório (mata-mata).

O duelo goiano nas oitavas ocorreu há dois anos, em 2022, quando o Dragão levou vantagem sobre o alviverde, com um empate sem gols e a goleada de 3 a 0 no jogo da volta.

Entre os 16 classificados na Copa do Brasil, a maioria é composta por equipes que disputam a Série A - as exceções são CRB-AL e Goiás, da Série B. Os demais estão na elite nacional e alguns deles brigam também pelos títulos continentais: Copas Sul-Americana e a Libertadores. Estão na Série A e nas oitavas da Copa do Brasil, além do Atlético-GO, São Paulo, Bahia, Palmeiras, Atlético-MG, Fluminense, Red Bull Bragantino, Vasco, Corinthians, Flamengo, Botafogo, Juventude, Grêmio e Athletico-PR.

Ano passado, o campeão da Copa do Brasil foi o São Paulo, que venceu a final sobre o Flamengo e busca o bi.

Os times rubro-negro e alviverde têm histórico razoável de presença nas oitavas de final na Copa do Brasil. O Goiás tem maior tradição. Nas três primeiras edições do torneio (1989/90 e 91), a equipe esmeraldina chegou às fases avançadas - o time foi semifinalista em 1989 e 90, vice em 1990 e foi até as quartas de final em 1991. Nas 14 vezes em que foi às oitavas de final, o Goiás tem 50% de aproveitamento: foi eliminado sete vezes e avançou outras sete.

O Atlético-GO fez a estreia na Copa do Brasil em 1989 e parou na 1ª fase, eliminado pelo Tiradentes/DF. Passou por um longo hiato de ausências e só voltou ao torneio em 2007, quando teve chances de avançar de fase, mas parou nas oitavas no duelo com o xará, o Atlhetico-PR.

O Dragão passou duas vezes das oitavas: em 2010 (melhor campanha, foi semifinalista) e 2022 (chegou às quartas de final, mas parou no Corinthians).

Atlético-GO e Goiás nas oitavas de final da Copa do Brasil

ATLÉTICO-GO

2007**

Atlético-GO 3 x 1 Athletico-PR

Athletico-PR 2 x 0 Atlético-GO

2008**

São Caetano 2 x 1 Atlético-GO

Atlético-GO 1 x 2 São Caetano

2010*

Santa Cruz 1 x 2 Atlético-GO

Atlético-GO 2 x 0 Santa Cruz

2017**

Flamengo 0 x 0 Atlético-GO

Atlético-GO 1 x 2 Flamengo

Obs.: entrou direto nas oitavas por ter sido campeão da Série B de 2016

2020**

Atlético-GO 1 x 2 Inter

Inter 2 x 1 Atlético-GO

2021**

Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO

Atlético-GO 2 x 2 Athletico-PR

2022*

Atlético-GO 0 x 0 Goiás

Goiás 0 x 3 Atlético-GO

GOIÁS

1989*

Inter 0 x 0 Goiás

Goiás 4 x 0 Inter

1990*

Operário-MS 0 x 1 Goiás

Goiás 5 x 0 Operário-MS

1991*

Caxias-RS 1 x 1 Goiás

Goiás 2 x 0 Caxias-RS

1999*

Goiás 4 x 2 Vasco

Vasco 2 x 1 Goiás

2001**

Goiás 1 x 1 Coritiba

Coritiba 4 x 3 Goiás

2003*

Goiás 2 x 1 Botafogo

Botafogo 2 x 3 Goiás

2004**

Goiás 1 x 1 Palmeiras

Palmeiras 1 (3) x (1) 1 Goiás

2008**

Goiás 3 x 1 Corinthians

Corinthians 4 x 0 Goiás

2009**

Goiás 2 x 2 Fluminense

Fluminense 1 x 1 Goiás

2010**

Vitória 4 x 0 Goiás

Goiás 2 x 2 Vitória

2012*

Goiás 2 x 0 Atlético-MG

Atlético-MG 2 x 1 Goiás

2013*

Fluminense 1 x 0 Goiás

Goiás 2 x 0 Fluminense

2018**

Goiás 0 x 2 Grêmio

Grêmio 3 x 1 Goiás

2022*

Atlético-GO 0 x 0 Goiás

Goiás 0 x 3 Atlético-GO

(*) Classificado

(**) Eliminado