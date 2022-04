Edson reconhece falhas na goleada e espera de reação do Atlético-GO

Titular do Atlético-GO nas últimas partidas, o zagueiro e volante Edson reconheceu que a goleada de 4 a 0 para o Red Bull Bragantino-SP, na noite de domingo (17), pela 2ª rodada da Série A do Brasileiro terá de servir como lição para o time nos próximos jogos.

O Dragão terá uma sequência de três jogos em seis dias e válidas por três competições diferentes: contra o Cuiabá-MT (quinta-feira, 21, pela Copa do Brasil), Botafogo (domingo, 24, na Série A) e Antofagasta, do Chile (dia 27, na Copa Sul-Americana). São partidas importantes, nas quais o time precisa se reabilitar, pois buscará vaga às próximas fases da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

"Foi uma derrota (4 a 0) muito doída, muito ruim. É claro que sabíamos que uma hora isso poderia acontecer, mas não desse jeito. Aqui, estamos sempre pronto para melhorar e não voltar a repetir uma atuação muito ruim, em que os gols do adversário saíram (em lances) nos quais sabíamos que eles são fortes. Não podemos repetir novamente uma atuação dessa. Perder, um dia vai perder. É normal, mas não podemos aceitar a derrota do jeito que foi", ressaltou o versátil jogador atleticano.

Edson é um dos mais versáteis atletas do elenco e dise que o time "produziu muito abaixo" do que estava apresentando - o Dragão perdeu invencibilidade de 13 jogos (quatro empates e nove vitórias). Ele descarta qualquer tipo de queda de rendimento físico, mas admite que a falta de concentração foi um dos fatores a partir do momento em que o time saiu atrás no placar, no golaço de Ytalo. O Dragão sofreu três gols, no primeiro tempo, no intervalo de doze minutos - dos 19 aos 30 minutos.

"Comentamos, entre nós jogadores, que não existiu em nenhum momento alguém suspeitando que estava desgastado fisicamente. Foram circunstâncias do jogo. Se você pegar o jogo, nada deu certo na noite de ontem (domingo). Infelizmente, aconteceu. Esperamos não repetir isso novamente. Os gols do adversário foram em erros graves da nossa equipe", avaliou Edson, explicando que as jogadas de escanteio, em que o Dragão sofreu dois gols dos zagueiros Natan e Léo Ortiz, tem sido trabalhadas sempre nos treinamentos. "Os caras aproveitaram as oportunidades que tiveram nos nossos erros. Como disse, os erros foram individuais e coletivos, nada funcionou para o Atlético-GO."

Puxando pela memória, Edson lembrou que o Atlético-GO não fez nenhum jogo tão ruim nesta temporada. Nem nas derrotas para Goiatuba (2 a 1), Vila Nova (3 a 2 e 2 a 0). "Temos de dar uma resposta, estamos devendo para nós mesmos. Automaticamente, se dermos respostas para nós, estaremos dando resposta para o clube, o torcedor. Agora, é momento de trabalhar para reverter essa situação."