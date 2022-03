Eduardo Tomaz apita 1º jogo da final do Goianão 2022

O árbitro Eduardo Tomaz foi escolhido para apitar o primeiro jogo da decisão do Campeonato Goiano entre Atlético-GO e Goiás. O jogo de ida será disputado no sábado (26), no estádio Antônio Accioly, a partir das 16h30.

Eduardo Tomaz terá Bruno Pires e Hugo Correa como assistentes. Os jogos da final terão o uso do VAR. No primeiro duelo, Carlos Eduardo Braga será o árbitro de vídeo.

A escala de arbitragem da segunda partida ainda será divulgada pela Federação Goiana de Futebol. O jogo que decide o campeão estadual em 2022 será disputado no sábado (2 de abril), na Serrinha, a partir das 16h30.

Confira a escala completa do 1º jogo da final do Goianão 2022:

Árbitro: Eduardo Tomaz

Auxiliar 1: Bruno Pires

Auxiliar 2: Hugo Correa

Var: Carlos Eduardo Braga

4º árbitro: Rubens Paulo