‘Ele atrapalhou o jogo’, reclama técnico do Vila Nova sobre arbitragem

O técnico Higo Magalhães não poupou críticas à arbitragem de Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR), após a derrota, de virada, sofrida para o Fluminense pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. De acordo com o treinador, o árbitro inverteu faltas, errou ao marcar o pênalti convertido por Paulo Henrique Ganso quando a equipe goiana vencia por 2 a 0 e essas decisões mexeram com o poder mental dos jogadores vilanovenses.

“Ele atrapalhou o jogo, foi uma situação bem clara. Foi enervando nosso time, perdemos o controle. Quando você enfrenta uma grande equipe como é o Fluminense, com jogadores de qualidade, o juiz perder o controle por interverter faltas deixou o Fluminense mais forte. O Fluminense não precisa disso, tem jogadores de qualidade técnica”, opinou Higo Magalhães.

O treinador, que não tem o hábito de comentar atuações de arbitragem, seguiu as críticas contra Rodolpho Toski Marques. “Ele literalmente estragou o jogo, toda nossa proposta de execução os atletas estavam cumprindo à risca. Apesar da derrota, os jogadores fizeram um ótimo jogo e representaram bem a camisa do Vila Nova. Isso nos deixa orgulhosos. Lógico que o torcedor não quer ouvir (isso) em situação de derrota, é preciso lembrar que do outro lado tem um time como o Fluminense e voltamos para casa vivos pela forma que nos apresentamos”, completou.

Higo Magalhães acredita que voltar ao Serra Dourada pode fazer a diferença na eliminatória. O Vila Nova precisa vencer por um gol de diferença para levar o duelo para os pênaltis ou dois de vantagem para conquistar a classificação às oitavas de final no tempo regulamentar. Depois de 885 dias, o principal palco do futebol goiano voltará a receber um jogo de futebol.

“Eu acredito que o torcedor ficou satisfeito pelo que viu, não pelo resultado, mas sim pelos comportamentos e forma como encaramos o jogo. Existe um adversário forte do outro lado, mas encaramos com igualdade. Respeitamos, mas não tememos. Nosso torcedor entendeu bem isso, acredito que o Vila é muito forte no Serra Dourada e o torcedor vai provar mais uma vez. Temos chances claras, respeitando o adversário, e o torcedor vai fazer a diferença”, avisou o técnico do Vila Nova.

Confira outros trechos da coletiva de Higo Magalhães:

Identidade com o Vila Nova

- Posso ser questionado por várias situações, mas creio que não posso ser questionado pela falta de identidade com o clube. O que vocês viram aqui foi muito sentimento com os atletas de terem comprado a ideia. Durmo com a consciência tranquila que os atletas têm o sentimento de vestir a camisa do Vila. Nós somos cobrados pela conclusão dos 3 pontos, é altura, mas o que se viu em campo hoje foi um time consciente e tentando anular uma das escolas importantes do futebol. Jogo é duelo, nos momentos cruciais fomos letais, nos momentos cruciais do Fluminense, eles também foram letais.

Análise positiva e negativa da partida de ida

- A positiva é que duelamos com igualdade, com apetite para ganhar o jogo. A negativa é que dentro das variáveis do jogo, o árbitro se perdeu no jogo e nós perdemos a organização e parte mental, que fazem a diferença. Os atletas nos deixaram orgulhosos pelo que fizeram no jogo e confiantes para fazer um grande jogo e duelar com igualdade para conquistar a vaga.