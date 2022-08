Elogiado por Tite, Pedro Raul resume sentimento: 'me dá mais motivação'

O atacante Pedro Raul vive dias de alegria ao ter seu nome mencionado reiteradas vezes por Tite, técnico da seleção brasileira. O artilheiro do Goiás trata isso como um combustível para fazer mais gols e alimentar a esperança de convocação para vestir a amarelinha no futuro.

Após chamar o atacante do Goiás de “Fred atualizado”, Tite voltou a enaltecer o momento vivido pelo atacante do Goiás, sobretudo por ter marcado 12 gols, um a menos que o artilheiro Germán Cano (Fluminense), por uma equipe com investimento modesto. O treinador da seleção brasileira colocou Pedro Raul no radar para uma futura convocação, mas fez apenas esse gesto.

O que pode ser encarado por muitos como mais uma declaração de Tite, para o jogador serve como um baita estímulo para seguir com o trabalho e com foco na evolução para merecer ser lembrado em uma convocação.

“Tem sido muito bom (ser citado pelo técnico). É como o professor Tite falou, um reconhecimento do nosso trabalho. Fico muito feliz e me dá mais motivação ainda para seguir fazendo meus gols e ajudando a equipe no Campeonato Brasileiro”, disse Pedro Raul.

O jogador, de 25 anos, tem o sonho vestir a camisa da seleção brasileira um dia. Pedro Raul é nascido em novembro de 1996 e contou qual é a sua lembrança afetiva relacionada ao selecionado nacional. “Minha primeira memória é a Copa do Mundo de 2002. Eu tinha 5 anos, e foi quando comecei a querer jogar futebol”, disse.

'Sensação indescritível'

Embora saiba que exista um caminho para perseguir, Pedro Raul imagina como seria uma possível convocação. “Se um dia for chamado, vai ser um dia que vai ficar eternizado para mim e para minha família e meus amigos. Deve ser uma sensação indescritível, que espero que um dia possa acontecer”, projetou Pedro Raul.

Realista, o atacante esmeraldino sabe que o seu bom momento na temporada é fruto de um trabalho coletivo que tem dado certo para o Goiás neste Brasileirão. O atacante exaltou a organização do time desde a chegada do técnico Jair Ventura.

“É um reconhecimento de um trabalho que vem cumprindo com seus objetivos. Viemos numa crescente desde que o Jair (Ventura) e sua comissão chegaram. Queremos coroar esse ano com, primeiramente, nosso objetivo de se manter na Série A. Depois que alcançado, sonhar com uma vaga numa competição sul-americana, que vai ser muito importante para o clube”, avaliou Pedro Raul.