Em 2024, Atlético-GO pode passar de maior sequência de vitórias à pior série sem ganhar

O número 15, durante boa parte do primeiro semestre, se tornou sinônimo de vitória no Atlético-GO. Afinal, foram 15 triunfos seguidos, no intervalo de dois meses – dos dias 11 de fevereiro até 7 de abril, quando conquistou o tricampeonato do Goianão e sacramentou a maior série vitoriosa da história do clube. Na tarde deste domingo (11), o Dragão precisa vencer o São Paulo, no Morumbis, para não fazer do 15 a marca da maior sequência sem vitórias.

A série negativa incomoda torcida, diretoria, jogadores e comissão técnica do clube. Afinal, depois de jogar bem, mas perder por 1 a 0 do Vasco, o rubro-negro vive jejum de 14 partidas seguidas sem saber o que é ganhar.

É evidente que as duas sequências, a positiva e a negativa, têm pesos diferentes. Nos tempos vitoriosos, o Atlético-GO superou adversários dentro do Goianão e nas duas fases iniciais da Copa do Brasil, disputadas em jogo único – dois triunfos de 3 a 1 sobre União-MT e Real Brasília-DF, ambos fora de casa.

Técnico do Atlético-GO diz que clube terminou Copa do Brasil "lutando até o fim" e "de maneira digna"

Nas duas partidas da final do Estadual, contra o Vila Nova, os placares foram 2 a 0 e 3 a 1. Terminou aí a boa sequência.

O jejum incômodo começou no dia 19 de junho, com derrota para o Criciúma-SC (2 a 1), em Goiânia. A partir daí até a eliminação para o Vasco (revés de 1 a 0) nas oitavas da Copa do Brasil na última terça-feira (6), o time atleticano empatou cinco vezes e perdeu nove partidas. A maior parte dos resultados foi pela Série A, em que o Atlético-GO segura a lanterna (12 pontos).

Os 14 jogos de jejum já se tornam a maior sequência do clube sem vencer, superando as 11 partidas de 2012, quando foi rebaixado à Série B. Incomoda o fato de o time estar atuando bem, a ponto de equilibrar os jogos e, às vezes, sair à frente no placar. Só que o time nem sempre sustenta os resultados.

O técnico Umberto Louzer, que acabou de chegar e comandou o Atlético-GO na eliminação para o Vasco, tem a tarefa de recuperar o time que, após cair na Copa do Brasil, pretende quebrar a série negativa de 14 partidas. A equipe terá 17 compromissos pelo Brasileirão, nos quais ainda tem chances de evitar o rebaixamento à Série B.

“Acabei de chegar, temos de olhar para dentro, fazer nossas reflexões, corrigir, para que possamos fazer um jogo bom contra o São Paulo”, previu Louzer.

Para evitar o descenso, o Dragão terá de vencer pelo menos 11 dos 17 jogos que ainda restam na Série A. O treinador tem o diagnóstico de que precisa trabalhar o lado emocional do elenco e, para isso, precisa obter resultados positivos. A pressão interna e a crise técnica crescem a cada partida em que o time não vence. O tempo de jogo é um problema, pois a equipe sofre gols nos minutos finais do primeiro ou do segundo tempo.

Para jogar em São Paulo, o Atlético-GO tem problemas de lesões. O volante e lateral improvisado Roni teve contusão muscular no Rio e deve ficar fora, o uruguaio Gonzalo Freitas, que tem mostrado garra e caiu no gosto do torcedor, também saiu de São Januário contundido. O goleiro Ronaldo, o zagueiro Alix Vinícius e o lateral direito Bruno Tubarão se recuperam e são dúvidas.

Sequências opostas do Atlético-GO

Sequência vitoriosa de 15 partidas:

Atlético-GO 2 x 1 Anápolis

Atlético-GO 3 x 0 Iporá

Atlético-GO 1 x 0 Crac

Goiânia 1 x 3 Atlético-GO

Atlético-GO 6 x 0 Goiatuba

Jataiense 0 x 2 Atlético-GO

União-MG 1 x 3 Atlético-GO

Atlético-GO 5 x 1 Goianésia

Goiatuba 0 x 3 Atlético-GO

Real Brasília-DF 1 x 3 Atlético-GO

Atlético-GO 6 x 0 Goiatuba

Goiânia 2 x 3 Atlético-GO

Atlético-GO 3 x 1 Goiânia

Vila Nova 0 x 2 Atlético-GO

Atlético-GO 3 x 1 Vila Nova



Sequência sem vitórias de 14 jogos:

Atlético-GO 1 x 2 Crciúma-SC

Cuiabá 0 x 0 Atlético-GO

Atlético-GO 1 x 1 Grêmio

Atlético-MG 1 x 1 Atlético-GO

RB Bragantino-SP 3 a 1 Atlético-GO

Atlético-GO 1 x 2 Atlhetico-PR

Palmeiras 3 x 1 Atlético-GO

Atlético-GO 0 x 1 Vasco

Fortaleza 3 x 1 Atlético-GO

Atlético-GO 1 x 1 Bahia

Flamengo 2 x 0 Atlético-GO

Atlético-GO 1 x 1 Vasco

Atlético-GO 1 x 4 Botafogo

Vasco 1 x 0 Atlético-GO