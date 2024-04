Em busca de reforços, Goiás negocia com Rossi e Messias para a Série B

O Goiás segue a busca por reforços e negocia as contratações do atacante Rossi, que hoje atua no Vasco, e do zagueiro Messias, que pertence ao Santos. O estafe do clube esmeraldino mantém cautela nas duas negociações, mas as conversas com o defensor estão mais avançadas.

O acerto com Messias deve ocorrer ainda nesta semana. Ele deve assinar vínculo de empréstimo até o final da Série B.

Já as conversas com Rossi voltaram a ocorrer. Ele já tinha sido procurado anteriormente por Agnello Gonçalves, ex-diretor de Goiás, mas não houve avanço pelo fato do atleta ter aceitado uma proposta do Santos.

O clube paulista recuou na negociação por causa da repercussão de sua possível contratação por provocação do jogador pela queda do Santos à Série B.

No ano passado, na última rodada da Série A, quando o Vasco confirmou a permanência, Rossi e outros jogadores do Vasco subiram com dois pés na bola e fizeram gesto obsceno para provocar o meia Soteldo, então jogador do Peixe, após uma goleada sobre o clube carioca.

Rossi já jogou pelo Goiás na campanha da Série B de 2016. Ele participou de 31 partidas, marcou nove gols e distribuiu cinco assistências pelo clube esmeraldino.

Os dois atletas possuem o mesmo perfil de jogadores que o Goiás tem acertado: atletas com conhecimento das Séries A e B, que podem chegar com status de titular e não estão sendo aproveitados nos seus respectivos clubes.

Até aqui, o Goiás contratou os zagueiros David Braz e Lucas Ribeiro, o meia Régis e o volante Marcão.