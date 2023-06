Em busca de reforços para a Série B, Atlético-GO vai liberar jogadores

Depois de acertar o retorno ao Atlético-GO do zagueiro Lucas Rocha, de 27 anos, a diretoria atleticana se movimenta para contratar mais cinco ou seis jogadores para serem regularizados durante a janela de transferências da CBF, dos dias 3 de julho a 2 de agosto. A posição que terá mais contratações será a zaga, mas o presidente do clube, Adson Batista, adianta que precisa “haver saídas” para a reposição.

O dirigente também pode trazer mais um atleta do exterior, mas não adianta onde está nem a posição com receio de perdê-lo para os concorrentes. “É muito difícil trazer jogador do exterior”, resumiu Adson Batista.

Lucas Rocha foi repatriado para a defesa, mas Adson Batista busca mais um ou dois zagueiros. Além deles, volante, meia e atacante estão na pauta das contratações.

Na zaga, setor bastante criticado por causa do excesso de gols sofridos, há seis jogadores no elenco: Lucas Gazal, Ramon Menezes, Emerson Santos, Matheus Guedes, João Victor e Heron. Os dois últimos foram titulares no empate com o Ituano-SP e agradaram a comissão técnica. João Victor fez a estreia dele. Matheus Guedes é o único que ainda não jogou desde a chegada do técnico Alberto Valentim – foi utilizado duas vezes pelo treinador anterior, Mozart.

Entre os volantes, Renato passou a ser escalado como terceiro zagueiro, Matheus Sales tem sido utilizado na Série B e Rhaldney busca recuperar a titularidade. Quem está sem espaço é Mikael, desde a final do Goianão. Ele não acertou a saída, mas o clube não deve dificultá-la para abrir vaga para mais uma contratação.

Adson Batista explicou que tem buscado tratar com sigilo o andamento das contratações, pois sabe que a maioria dos clubes das Séries A e B também está à procura de reforços. O dirigente não estipula quando os próximos contratados devem se apresentar.