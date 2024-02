Em casa, Anápolis precisa vencer o Tombense por vaga inédita à 2ª fase da Copa do Brasil

O Anápolis volta a disputar a Copa do Brasil após sete anos depois de ter sido eliminado pelo Bragantino-SP com empate (0 a 0) na estreia, em 2017. O Galo da Comarca quer se consolidar como um clube forte do Centro-Oeste e jogará em casa nesta quarta-feira (21), às 19h30, na 1ª fase da Copa do Brasil, decidindo vaga à próxima fase, em jogo único, contra o Tombense-MG. O Anápolis tem a obrigação de vencer para avançar no torneio. Se empatar ou perder, estará eliminado, já que o visitante tem a vantagem do empate.

Nesta temporada, o Anápolis está invicto como mandante: bateu Vila Nova e Goiânia (ambos de 1 a 0), goleou Iporá e Aparecidense (ambos por 4 a 0) e empatou com o Crac (0 a 0).

“Nosso time tem se mostrado forte quando joga aqui (Anápolis). Esperamos também pela presença da nossa torcida, pois é um jogo decisivo numa temporada em que teremos a Copa Verde, a Série D e a próxima fase do Campeonato Goiano”, frisou o presidente do Conselho Deliberativo do Anápolis, Marlon Caiado. A equipe perdeu fora para o Morrinhos, por 2 a 1, no último domingo (18), pelo Goianão, mas está classificada às quartas de final.

O Anápolis joga na próxima quarta-feira (28) contra o Porto Velho-RO, em Porto Velho (capital de Rondônia), pela 1ª fase da Copa Verde. Mas a prioridade será a Copa do Brasil. O Galo da Comarca vê o torneio como chance de reforço de caixa. O clube faturou R$ 787,5 mil de cota por participação na 1ª fase e, se bater o Tombense-MG, garante mais R$ 945 mil.

O Galo da Comarca está reforçando o elenco e trouxe de novo o meia Stefano, de 30 anos e ex-Patrocinense-MG. O jogador atuou no Galo em 2022 e 2023. O time tem como atração o lateral direito Fábio, de 22 anos e três gols no Estadual, mas ele pode se transferir para um clube de Goiânia após o Goianão – os interessados seriam Goiás e Vila Nova e este último estaria com as negociações avançadas para ter o lateral por empréstimo.

A missão do Anápolis é provar que é forte no seu terreiro e com poder para ganhar a briga diante do Gavião Carcará, como o Tombense é conhecido. O Galo reencontrará o goleiro Felipe Garcia, de 36 anos, que atuou no clube no vice-campeonato do Goianão em 2016, campanha que garantiu o Galo na Copa do Brasil 2017. Também será o reecontro com o atacante Igor Bahia, que é um dos artilheiros do Campeonato Mineiro com seis gols. Além deles, o Tombense-MG, rebaixado da Série B à Série C no ano passado, tem o zagueiro Ednei e o volante Rickson (ambos ex-Atlético-GO).

FICHA TÉCNICA

Anápolis: Wellerson; Fábio, Felipe Chaves (Edson), André, Léo Azevedo; Kevyn, Paulinho, Talison (Rithely); Lagoa, Gonzalo (Marcão), Iago Martins. Técnico: Luiz Carlos Winck

Tombense-MG: Felipe Garcia; Pedro Costa, Ednei, Wesley, Emerson Barbosa; Mikael, Kaio Mende, Pierre; Rafinha, Igor Bahia, Felipinho. Técnico: Raul Cabral

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis-GO). Horário: 19h30. Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ). Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ). Ingressos: 80 reais (cadeira) e 40 reais (meia, nas cadeiras); 40 reais (arquibancada descoberta) e 20 reais (meia, nas arquibancadas descobertas)