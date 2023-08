Em casa, Atlético-GO empata sem gols com o líder Vitória

O Atlético-GO, apoiado maciçamente pela torcida, não conseguiu superar o eficiente esquema defensivo do Vitória, líder da Série B e que teve ainda no primeiro tempo o zagueiro Camutanga expulso, e empatou por 0 a 0 na noite deste domingo (27), no Estádio Antonio Accioly.

O Dragão esperava conquistar em casa o quarto triunfo seguido na competição para estabelecer a melhor sequência do clube no returno da Série B e, assim, ficar bem próximo da faixa dos melhores colocados (G4). Isso não ocorreu.

O time atleticano chega a 38 pontos, a 5 do Juventude, que é o 4º colocado com 43 pontos. A equipe baiana se mantém na liderança e alcança 48 pontos, ficando numa boa posição para o acesso à Série A. Para o Dragão, continua a obrigação de vencer a maioria das partidas restantes para obter o acesso.

TORCIDA EMPOLGADA

O Dragão precisava superar a equipe baiana em casa. A torcida atleticana marcou presença no Antonio Accioly, compreendeu o bom momento e a importância da partida, fez festa e deixou as arquibancadas coloridas de rubro-negro.

Não faltou incentivo da torcida do Atlético-GO, que teve como novidades as presenças de Dodô e Luiz Fernando na linha ofensiva, desde o início do jogo – eles foram decisivos no triunfo de 2 a 0 sobre o Londrina-PR na última partida.

ORGANIZAÇÃO DO ADVERSÁRIO

O Atlético-GO teve pelo caminho o líder da competição, o Vitória, bem organizado taticamente pelo técnico Léo Condé e que sabe usar os lados do campo. O Dragão não teve a qualidade de passe suficiente para penetrar na área adversária.

Quando a jogada pedia uma pitada de técnica, não saía a contento. A equipe atleticana errou ultrapassagens e jogadas de aproximação no ataque. Por isso, criou poucas chances no primeiro tempo.

Na melhor delas, no começo da partida, Gabriel Baralhas apareceu como elemento surpresa na área, mas se desequilibrou ao arrematar o lance nas mãos do goleiro. A galera atleticana se animou, mas faltaram mais jogadas agudas.

Outro momento de ebulição no estádio foi quando o goleiro Ronaldo cobrou tiro de meta longo. Gustavo Coutinho ganhou no giro de Camutanga e, ao arrancar, foi parado com falta. O árbitro expulsou diretamente o zagueiro do Vitória, por entender que o jogador impediu uma chance clara de gol. Isso se deu aos 23 minutos.

VITÓRIA COM UM A MENOS, MAS LEVANDO PERIGO

Com menos um jogador, Léo Condé sacrificou taticamente a equipe, pois trocou o atacante Léo Gamalho pelo zagueiro João Victor. Numa cobrança de escanteio, João Victor subiu mais alto, cabeceou e acertou o travessão. Silêncio da torcida atleticana, que gritou e empurrou o time.

Sem inspiração e errando nas definições, o Dragão pouco atacou no restante da etapa inicial.

SEGUNDO TEMPO

Para abrir o jogo pelos lados e dar velocidade à equipe, o técnico Jair Ventura trocou o volante Matheus Sales pelo rápido atacante Airton no segundo tempo e recuou Gabriel Baralhas. O posicionamento ofensivo do Atlético-GO melhorou consideravelmente.

Escassas no primeiro tempo, as chances começaram a ser criadas. Luiz Fernando fez passe caprichado para Dodô, que desperdiçou a oportunidade ao chutar cruzado, para fora. A posse de bola passou a ser mais trabalhada e, após passe de Lucas Esteves, Luiz Fernando chutou por cima da meta.

RONALDO BRILHA

O Vitória deu a resposta em dose tripla, numa sequência de defesas do goleiro e capitão Ronaldo, aos 27 minutos.

Na cobrança de falta de Zeca, o goleiro espalmou. José Hugo pegou o rebote e Ronaldo se atirou para evitar o gol. Na sequência, Ronaldo tirou novamente na sequência de intervenções salvadoras diante do ex-clube.

Pena que, na sequência, Airton fez a jogada individual que poderia consagrá-lo, ao driblar três adversários, mas chutou para fora, isolou por cima.

As duas situações – uma para cada lado - foram no espaço de dois minutos.

O Atlético-GO teve de finalizar o jogo também com dez jogadores, pois Gabriel Baralhas se contundiu e não pôde mais ser substituído porque as cinco substituições haviam sido realizadas.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Heron (Alix Vinícius), Lucas Esteves (Rhaldney); Matheus Sales (Airton) Gabriel Baralhas, Dodô (Matheus Peixoto); Shaylon, Gustavo Coutinho, Luiz Fernando (Kelvin). Técnico: Jair Ventura

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, Felipe Vieira; Matheus Trindade, Dudu (Marco Antônio), Thiago Lopes (Mateus Gonçalves); Iury Castilho (Osvaldo), Léo Gamalho (João Victor), Matheusinho (José Hugo). Técnico: Léo Condé

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO). Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento/MG. Assistentes: Celso Luiz da Silva/MG e Augusto Magno de Ramos/MG. Árbitro de Vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda/RJ. Expulsão: Camutanga (1º tempo). Público: 10.256 pessoas. Renda: R$ 91.960,00