Em clássico fraco, Goiás e Vila Nova empatam sem gols na Serrinha

Goiás e Vila Nova fizeram clássico fraco tecnicamente e empataram sem gols, neste domingo (4), na Serrinha. O duelo foi válido pela 6ª rodada do Campeonato Goiano. Os goleiros Tadeu e Dênis Júnior fizeram, cada, uma grande defesa.

Com o resultado, os rivais não mudam suas posições. O Vila Nova permanece na liderança do Goianão, agora com 13 pontos, enquanto o Goiás chega aos 12 pontos e ocupa a 2ª colocação.

Goiás e Vila Nova voltam a campo na próxima quarta-feira (7). O time esmeraldino encara o Morrinhos, no estádio João Vilela, a partir das 19h30. No mesmo horário, no OBA, o Tigre desafia a Jataiense, que é a principal surpresa neste início de Goianão. As partidas são válidas pela 7ª rodada do Estadual.

O jogo

O Goiás começou o clássico com tudo. O time esmeraldino dominou a posse de bola desde o apito inicial e trocou passes no campo de ataque. A equipe da casa criou as primeiras chances por meio de cruzamentos na direção dos atacantes Getúlio e Allano.

Aos 12 minutos, depois de uma troca de passes, Getúlio ajeitou para Dieguinho na entrada da área, e o meia bateu com a perna direita para abrir o placar na Serrinha. O lance, porém, foi anulado pelo assistente Tiego dos Santos, por impedimento de Getúlio.

O clima esquentou em campo entre os minutos 15 e 20. O atacante Fernandão cometeu seguidas faltas no campo de ataque, recebeu cartão amarelo e discutiu com jogadores do Goiás. Em um dos lances, aos 20 minutos, a jogada foi revisada para uma possível expulsão do camisa 9 do Vila Nova, após choque com o volante Wellington.

Nos 15 minutos finais do 1º tempo, o Vila Nova equilibrou o clássico. O time colorado ficou mais tempo no campo de ataque e com a posse de bola. Apesar da tentativa de criar volume ofensivo, o Tigre só levou perigo uma vez com chute de Alesson, aos 37 minutos, que foi defendido pelo goleiro Tadeu.

Depois do intervalo, o jogo voltou a ter o panorama do início do clássico. O Goiás voltou mais ligado, criou jogadas pelo lado direito com Weverton, Allano e Paulo Baya, mas que não tiveram conclusões a gol.

Diferentemente da etapa inicial, o Vila Nova conseguiu incomodar por meio de contra-ataques. Aos 20 minutos, Fernandão marcou após receber em jogada de velocidade, mas o gol foi anulado por impedimento do camisa 9. Em nova tentativa, Igor Bolt, aos 22, bateu cruzado para bonita defesa do goleiro Tadeu.

A grande chance do Vila Nova parou novamente no goleiro Tadeu. Aos 30 minutos, João Vitor cobrou falta no ângulo esquerdo da meta esmeraldina, e o camisa 1 do time esmeraldino espalmou de maneira espetacular.

Nos minutos finais do clássico, o Goiás voltou a ser superior e construiu momento de pressão. A principal chance parou no goleiro Dênis Júnior. Após troca de passes, Weverton saiu na cara do gol e chutou para grande defesa do defensor colorado.

Com uma boa defesa para cada lado e pouca criação ofensiva, o primeiro clássico Goiás x Vila Nova na temporada terminou empatado sem gols.

Ficha técnica

Campeonato Goiano - 6ª rodada

Jogo: Goiás 0x0 Vila Nova

Local: Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 4/2/2024

Horário: 16 horas

Árbitro: André Luiz Castro

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Tiego dos Santos

VAR: Leone Carvalho

GOIÁS: Tadeu; Weverton, Yan Souto, Edu e Sander; Wellington, Juninho (Jhonny Lucas) e Dieguinho (Iván Torres); Allano (Matheusinho), Getúlio (Pedrinho) e Paulo Baya (Luiz Henrique). Técnico: Zé Ricardo.

VILA NOVA: Dênis Júnior; Matheus Pivô, Ralf, Anderson Conceição e Roberto; João Vitor (Quintero), Bruno Matias (Estevão) e Fernando; Apodi (Igor Bolt), Fernandão e Alesson (Rian). Técnico: Higo Magalhães.

Cartões amarelos: Fernandão, Bruno Matias, Alesson, Fernando, Quintero (Vila Nova), Yan Souto, Allano e Wellington (Goiás)

Público pagante: 8.955

Público total: 11.910

Renda: R$ 157.670,00