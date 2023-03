Em disputa dramática, Goiás é eliminado pelo Águia de Marabá na 2ª fase da Copa do Brasil

Após 20 cobranças de pênaltis, o Goiás está eliminado da Copa do Brasil. O time esmeraldino empatou com o Águia de Marabá, por 0 a 0, no tempo normal, mas sucumbiu após uma longa disputa por pênaltis, 7 a 6 para o time paraense. O goleiro Tadeu conseguiu fazer três defesas e converteu uma cobrança, mas viu Alesson, Zé Ricardo, Felipe e Maguinho desperdiçarem suas cobranças. O Águia de Marabá fatura R$ 2,1 milhões para os cofres do clube.

O Goiás procurava espaços no apertado gramado do Estádio Zinho de Oliveira. Dono do terreno, o Águia de Marabá conseguia assustar apenas em chutes de fora da área. Aos poucos, o time esmeraldino passou a decifrar os atalhos do gramado e passou a ter maior volume no campo de ataque.

Esse volume, no entanto, não se convertia em chances claras de gol e o goleiro Axel não precisou trabalhar muito no 1º tempo. O jogo era de muita movimentação, mas de pouca contundência de lado a lado.

No começo do 2º tempo, o Goiás passou a chegar com mais perigo à área defendida por Axel. O time esmeraldino, no entanto, encontrava um bloqueio impenetrável. O clima de nervosismo começava a tomar conta o Zinho de Oliveira.

Aos 21 minutos, Sidimar subiu no terceiro andar e cabeceou forte para baixo. Bem posicionado, o goleiro Axel fez uma grande intervenção para impedir o primeiro gol da partida em Marabá. O drama tomou conta do enlameado gramado do Zinho de Oliveira. O empate sem gols persistia no placar. Aos 46 minutos, o atacante Philippe teve a bola do jogo, mas chutou à esquerda da trave. A decisão foi para os pênaltis.

Pênaltis

Na marca da cal, Vinícius, Lucas Halter e Philippe marcaram para o Goiás, mas Alesson parou na defesa de Axel e Zé Ricardo isolou a cobrança por cima do travessão. Do outro lado, Pablo, Danilo e David Cruz balançaram as redes, mas Tadeu defendeu os chutes de Patrick e Betão, com direito a muita sorte.

A disputa foi para as cobranças alternadas. Felipe cobrou para o Goiás e Axel pegou. Wander tinha a chance de classificado o Águia, mas Tadeu pegou mais uma cobrança e deixou o Goiás vivo. Herói nas defesas, Tadeu fez sua cobrança e estufou as redes de Axel. Pressionado, Bruno Limão meteu uma cavadinha e deixou o Águia vivo.

Com um chute violento de pé esquerdo, Sander deixou o Goiás em vantagem na oitava cobrança feita por jogadores esmeraldinos. Maicon cobrou e também fez. A disputa se encaminhava para a nona série de cobranças. Sidimar esbanjou categoria e colocou o time esmeraldino novamente na dianteira do placar. A pressão estava do lado dos mandantes. Luam Parede cobrou bem no cantinho esquerdo e a bola morreu nas redes.

Maguinho foi para a cobrança e mandou sobre o travessão. O lateral direito foi amparado pelos colegas de time. A missão de deixar o Goiás vivo era novamente de Tadeu, mas Castro bateu no meio do gol e classificou o time paraense pela primeira vez para a 3ª fase da Copa do Brasil.

Agenda

O Goiás volta a campo na próxima segunda-feira (20), às 19 horas, no Estádio Hailé Pinheiro, para enfrentar o Anápolis. Como venceu o jogo de ida da semifinal, o time esmeraldino pode até empatar que estará confirmado na decisão do Campeonato Goiano.

FICHA TÉCNICA

ÁGUIA-PA: Axel; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Alan Maia (Maicon); Danilo, Balão Marabá (Patrick), Castro e Wendell (Luam Parede); Adauto (Wander) e Luan Santos (Pablo). Técnico: Matheus Sodré

GOIÁS: Tadeu; Apodi (Maguinho), Lucas Halter, Sidimar e Sander; Zé Ricardo, Felipe e Palacios (Kauan); Diego Gonçalves (Alesson), Nicolas (Philippe) e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira

Local: Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA)

Data: 15/3/2023 (quarta-feira)

Horário: 19 horas

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA/SP) e Leonardo Tadeu Pedro (SP)Brasil.