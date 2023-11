Em Goiânia, piloto argentino conquista título do Brasileiro de Motovelocidade

O argentino Ramiro Gandola conquistou, no último domingo (12), o título do Moto1000GP, o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. O piloto venceu as duas provas da 6ª etapa da GP 1000, que foi disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para celebrar seu primeiro título da categoria.

Ramiro Gandola conquistou o título ao vencer a primeira corrida. Mesmo campeão, também venceu a segunda prova e terminou a temporada com 179 pontos. Pedro Lins finalizou o campeonato em 2º com 126 pontos, enquanto Gleidson ‘Babinha’ foi o terceiro na classificação final com 115,5 pontos.

“Trabalhamos muito durante todo o ano para conquistar o campeonato. Feliz em terminar 2023 assim. É um ano muito positivo para mim e agora vamos continuar trabalhando para o ano que vem ser de grandes coisas”, disse Ramiro Gandola, que é piloto da Agem Racing Team.

Ao todo, três categorias da “GP” tiveram campeões definidos em Goiânia. Além de Ramiro Gandola, na GP 1000, Kaká Fumaça (GP 600) e João Fascineli (GP 300) conquistaram títulos nacionais no último final de semana.

No GP 1000 Open o título ficou com Breno Pinto, enquanto Luís Ferraz foi o campeão do GP 1000 Master. Fernando Amorim ganhou o GP 600 Light, Marcos Kawasaki ficou em 1º no geral no GP 600 Master e Elton ‘Coe’ levantou o troféu do GP 300 Master.

Na categoria “R3”, Guilherme Fernandes (R3 Talent) e Bruno Donamaria (R3 Cup) foram os campeões.

“É uma sensação inexplicável, porque a gente sofre muito durante o ano, com um acerto de moto, preparo físico, as distâncias que enfrentamos para competir. Vamos para o ano que vem, com tudo começando do zero” declarou Breno Pinto, que levou o primeiro título de campeão brasileiro de motovelocidade para o Amapá ao vencer o GP 1000 Open.

Veja os resultados das duas provas da categoria principal do Brasileiro de Motovelocidade:

Corrida 1:

1º) Ramiro Gandola (ARG/BMW), Agem Racing Team – 13m01s353

2º) Gustavo Manso (SP/Yamaha), PRT/M78 Yamaha Racing – a 3s515

3º) Pedro Lins (RJ/BMW), Centermoto Racing Team – a 18s563

4º) Peri Cunha (SP/BMW), Team Bluefit Dezeró – a 18s964

5º) Marcelo Skaf (SP/Yamaha), PRT/M78 Yamaha Racing – a 19s203

6º) Breno Pinto (AP/Open/Yamaha), PRT/M78 Yamaha Racing – a 35s578

7º) William Barros (DF/Open/Kawasaki), Motobel Brothers – a 37s257

8º) Eduardo Marques (GO/Open/Kawasaki), Motobel Brothers – a 37s642

9º) Luiz Ferraz (SP/Master/BMW), Procomps XI Race Team – a 38s749

10º) Jirios Abboud (MG/Master/Kawasaki), Norte Minas Racing Team – a 40s272

11 º) Pablo Nunes (SC/Master/Yamaha), PRT/AD78 Yamaha Racing – a 1m02s744

12º) Alexandre “El Toro” José (MG/Master/Yamaha), Procomps XI Race Team – a 1m16s429

13º) Daniel Morais (GO/Open/BMW), W Vaz Racing – a 1m18s837

14º) Hugo Barbosa (MT/Open/Kawasaki), 77 Galego Racing Team – a 1m19s829

15º) Fernando Araújo Jr. (Mt/Open/BMW), MT Poços Artesianos – a 1m19s999

16º) Alexandre Ayabe (MS/Kawasaki), Art Aston Racing Team – a 1m20s201

17º) Alan Dantas Souza (BA/Open/Kawasaki), 77 Galego Race Team – a 1m23s304

18º) Michel Abboud (MG/Master/Kawasaki), Norte Minas Racing Team – a 1m27s134

19º) Celso Filho (DF/Open/BMW), Motobel Brothers – a 1m30s98

20º) Fernando Barbosa (MT/Master/Kawasaki), MT Poços Artesianos – a 1 volta

21º) Elvis “Carneirinho” Machado (MS/Open/Kawasaki), Dazzi Racing – a 2 voltas

22º) Marcelo Miarelli (SP/Ducati), Team Bluefit Dezeró – a 4 voltas

Melhor Volta: Gandola, na 5ª, com 1min25s679

Corrida 2:

1º) Ramiro Gandola (ARG/BMW), Agem Racing Team – 18m46s722

2º) Gustavo Manso (SP/Yamaha), PRT/M78 Yamaha Racing – a 6s755

3º) Peri Cunha (SP/BMW), Team Bluefit Dezeró – a 20s624

4º) Marcelo Skaf (SP/Yamaha), PRT/M78 Yamaha Racing – a 23s401

5º) Breno Pinto (AP/Open/Yamaha), PRT/M78 Yamaha Racing – a 46s974

6º) William Barros (DF/Open/Kawasaki), Motobel Brothers – a 47s265

7º) Luiz Ferraz (SP/Master/BMW), Procomps XI Race Team – a 49s395

8º) Eduardo Marques (GO/Open/Kawasaki), Motobel Brothers – a 56s657

9º) Jirios Abboud (MG/Master/Kawasaki), Norte Minas Racing Team – a 56s814

10º) Alexandre Ayabe (MS/Kawasaki), Art Aston Racing Team – a 1m17s126

11º) Pablo Nunes (SC/Master/Yamaha), PRT/AD78 Yamaha Racing – a 1m17s206

12º) Gleidson Matsubara (MT/Kawasaki), Art Aston Racing Team – a 1 volta

13º) Alexandre “El Toro” José (MG/Master/Yamaha), Procomps XI Race Team – a 1 volta

14º) Daniel Morais (GO/Open/BMW), W Vaz Racing – a 1 volta

15º) Celso Filho (DF/Open/BMW), Motobel Brothers – a 1 volta

16º) Michel Abboud (MG/Master/Kawasaki), Norte Minas Racing Team – a 1 volta

17º) Alan Dantas Souza (BA/Open/Kawasaki), 77 Galego Race Team – a 1 volta

18º) Elvis “Carneirinho” Machado (MS/Open/Kawasaki), Dazzi Racing – a 2 voltas

19º) Marcelo Miarelli (SP/Ducati), Team Bluefit Dezeró – a 5 voltas

20º) Pedro Lins (RJ/BMW), Centermoto Racing Team – a 6 voltas

Não Classificados (50%= 7 voltas)

Fernando Araújo Jr. (Mt/Open/BMW), MT Poços Artesianos – a 7 voltas

Caio Cordeiro (RJ/Kawasaki), W Vaz Racing – a 10 voltas

Hugo Barbosa (MT/Open/Kawasaki), 77 Galego Racing Team – a 11 voltas