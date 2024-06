Em jogo atrasado, Atlético-GO tem chance de deixar o Z4

Na noite desta quarta-feira (5), Juventude e Atlético-GO se enfrentam a partir das 19 horas no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, colocando à prova o que fizeram na última rodada, na retomada do Brasileirão. O Dragão se deu muito bem ao obter o primeiro triunfo na elite nacional - bateu o Vitória por 2 a 0, em Salvador. O time gaúcho empatou de 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã.

(Confira, no fim do texto, onde assistir ao jogo ao vivo, escalações prováveis e arbitragem)

A equipe rubro-negra, que está em 18º na Série A, com 4 pontos, tem a chance de sair da zona de rebaixamento caso vença o Juventude. O primeiro time fora do Z4 é o Criciúma, com 5 pontos. Se ganhar, o Dragão ultrapassa seis times e fica em 12º pelo menos até o fim de semana. Se empatar com o Juventude, o time goiano seguirá no Z4.

O Juventude será o primeiro clube do Rio Grande do Sul que vai atuar dentro do próprio estado, em casa, após a paralisação. O Grêmio tem jogado em Curitiba, e o Inter, migra para outras praças, inclusive Caxias do Sul, para cumprir a agenda. Para o clube e os torcedores, a noite será especial, pois marca o reencontro deles com um jogo oficial em seu estádio após mais de um mês - a última apresentação do time, em casa, foi dia 28 de abril, quando empatou de 1 a 1 com o Athletico-PR.

O local da partida está na história atleticana como o lugar em que o clube sacramentou vaga na elite pela primeira nos pontos corridos. No dia 29 de novembro de 2009, na Série B, no Alfredo Jaconi, onde Dragão e Juventude se enfrentam nesta quarta (5), o Atlético-GO venceu o Juventude por 3 a 1 - gols de Agenor, Marcão e Juninho -, garantindo vaga na elite nacional depois de mais de 20 anos, enquanto o time gaúcho foi rebaixado e passou algumas temporadas trabalhando para se reerguer.

No Atlético-GO, o técnico Jair Ventura deve manter a formação vitoriosa que atuou na capital baiana. O treinador retorna a Caxias do Sul, onde dirigiu o Juventude do final de 2021 ao começo de 2022, quando foi demitido.

O técnico fez opção por um sistema tático com maior poder de marcação, sem deixar de ser ofensivo. Chama a atenção nesta nova formatação a presença de um trio de volantes: Lucas Kal, Gabriel Baralhas e Rhaldney. Baralhas marcou o segundo gol sobre o Vitória, ao chutar forte de fora da área. O jogador tem experiência de atuar no futebol gaúcho, pois jogou pelo Inter até meados do ano passado, quando retornou ao Dragão.

Na partida entre Juventude e Atlético-GO, há também o reencontro de dois nomes de peso e com experiência nacional e internacional: o meia-atacante Nenê, que tem 42 anos e foi decisivo na campanha do acesso do time gaúcho ano passado, e Vagner Love, se aproximando de festejar 40 anos, o que ocorre na terça-feira (11). Os dois iniciaram as carreiras no futebol paulista: Nenê, no Paulista, de Jundiaí-SP, a partir de 2000, e Love como a revelação do Palmeiras em 2003, na conquista da Série B.

FICHA TÉCNICA

Juventude: Gabriel Magalhães; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Lucas Barbosa e Nenê; Erick Farias e Marcinho. Técnico: Roger Machado

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Gabriel Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Vagner Love e Alejo Cruz. Técnico: Jair Ventura

Local: Estádio Alfredo Jaconi (Caxias do Sul-RS)

Horário: 19 horas

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Raphael Claus/SP (Fifa)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Daniel Luís Marques/SP

Árbitro de vídeo: Rodrigo D’Alonso Ferreira/SC