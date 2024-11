Em Jussara, Tupy e Rio Verde abrem decisão da Terceirona

Tupy e Rio Verde começam, neste fim de semana, a decidir a 3ª Divisão do Campeonato Goiano. As duas equipes iniciaram a competição juntos, no Grupo A, trocaram os treinadores, avançaram da 1ª fase até a semifinal, garantiram presença da Divisão de Acesso de 2025 e, neste sábado (2), fazem o jogo de ida da decisão, no Estádio Geraldo Rodrigues, em Jussara, a partir das 15h30.

A última e decisiva partida será disputada no sábado seguinte (9), no Estádio Mozart Veloso do Carmo, em Rio Verde. O alviverde supera o Tupy nos critérios de desempate nas três fases anteriores e, assim, garantiu o direito de decidir em casa.

Outra coincidência é que as duas equipes se enfrentaram na 1ª fase, com duas vitórias do Tupy por 1 a 0, e ficaram atrás do Uruaçu, líder do Grupo A. No decorrer do torneio, os dois clubes trocaram os técnicos e cresceram de produção a partir das quartas de final.

Augusto Fassina, de 38 anos, foi para Jussara após conquistar o título da Divisão de Acesso pelo Inhumas. Fassina é um técnico que fecha a temporada valorizado com dois acessos, um título e outro em disputa. Ele deve acertar contrato com o Goianésia para 2025, na elite do Estadual.

No Rio Verde, Ito Roque foi contratado depois que o time foi derrotado pelo Tupy (1 a 0). Ito tem 56 anos e obteve quatro vitórias em quatro jogos. Ele comanda um time de tradição no futebol goiano com projeto de voltar à elite. A equipe do Sudoeste tem o artilheiro do torneio, o atacante Kadu, com oito gols. O jogador tem como um dos concorrentes o rápido Roniel,que marcou cinco gols pelo Tupy.

O Rio Verde ganhou a Divisão de Acesso seis vezes (1969, 82, 89, 93, 2011 e 16), mas nunca foi campeão da Terceirona. O Tupy fecha muito bem a temporada. Em 2006, foi vice-campeão da 3ª Divisão, mas não se firmou na Segundona, se licenciou dos torneios oficiais por um tempo e voltou a frequentar a Terceirona.

Os torcedores de Jussara já comentam sobre os duelos que o Tupy vai travar em 2025 contra o Iporá, por causa do nascimento de uma rivalidade local. Os dois municípios não estão distantes (cerca de 100 km), mas não têm histórico de enfrentamentos no futebol profissional.