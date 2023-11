Em meio à luta pelo acesso do Atlético-GO, Gustavo Coutinho tenta manter artilharia

Gustavo Coutinho defende, na tarde deste sábado (25), a artilharia na Série B do Brasileiro. Dono de 13 gols, o atacante pode ampliar a marca na partida que pode significar a despedida dele do Atlético-GO. Após suspensão, o jogador retorna no lugar de Matheus Peixoto e levará a campo a pressão pela vitória atleticana na partida decisiva diante do Guarani, às 17 horas, no Estádio Antônio Accioly.

Para vencer, o Dragão necessita de gols e, para conquistar o acesso à Série A, precisa ganhar o jogo e torcer para que o Juventude não vença o Ceará (em Fortaleza) ou o Vila Nova não ganhe do ABC (em Natal).

Na tarde desta terça-feira (21), o goleador atleticano fez um trabalho físico, e com bola, em separado, com o preparador físico Diego Inácio. Gustavo Coutinho sentiu dores musculares num treino no final da semana passada. Por isso, recebe todos os cuidados para que possa estar no melhor do condicionamento físico para a última partida do Atlético-GO neste ano.

O artilheiro retorna ao time titular num contexto de pressão e tensão. Nesta atmosfera, o goleador Gustavo Coutinho carrega esperança de fazer o time retomar de novo o caminho das vitórias, dos gols e garantir o acesso à Série A. Nos últimos quatro jogos, o Dragão não venceu ninguém: perdeu do Vila Nova (2 a 1), empatou com Novorizontino (2 a 2) e Sport (0 a 0) e foi goleado pelo Mirassol (4 a 1) na sequência. Em 12 pontos disputados, a equipe rubro-negra obteve 2 (16,66% de aproveitamento) e fez quatro gols. Dependia só de si para subir, mas passou a depender de outro resultado.

O próprio Gustavo Coutinho sabe que precisa comparecer no jogo decisivo, com gols ou assistências. Artilheiro de uma Série B com baixo número de gols dos atacantes, Coutinho não marca gols há três jogos, há mais de um mês, desde o dia 19 de novembro, na vitória (3 a 1) sobre o ABC. Ganhou outro concorrente na briga pela artilharia. Ytalo, do Sampaio Corrêa, marcou duas vezes na goleada (4 a 0) sobre o Avaí, chegou a 12 gols na Série B e deixou para trás Vagner Love (do Sport), com 11 gols.

Encaixe tático

Na formatação tática do Dragão, desde o Goianão e aperfeiçoada pelo técnico Jair Ventura, Gustavo Coutinho se encaixou muito bem como o atacante de velocidade, das jogadas aéreas, dos deslocamentos pelos lados do campo e pela presença na área para sair da marcação. Como numa jogada em que firmou o corpo antes da arrancada, o atacante provocou a falta e a expulsão direta do zagueiro Camutanga (Vitória), em Goiânia, que não teve como pará-lo com a jogada em movimento.

Por isso, Coutinho se deu muito bem com Luiz Fernando, Shaylon e Kelvin na linha de frente. O atacante cobrou a maioria dos pênaltis, desde então, convertendo cinco deles. Na partida em Mirassol, com Gustavo Coutinho suspenso, Luiz Fernando teve uma penalidade no primeiro tempo, mas parou na trave e o Atlético-GO não mais conseguiu reagir em campo.

Em 30 partidas disputadas na Série B, Gustavo distribuiu os 13 gols marcados em nove dos jogos – o adversário que mais sofreu com ele é o Tombense, com três gols na vitória de virada (3 a 2) e no empate (1 a 1). Coutinho também se deu bem contra o Sampaio Corrêa (um gol nos 3 a 3 e dois no empate de 2 a 2). No triunfo sobre o Sport (3 a 1), foram dois gols.

Emprestado pelo Fortaleza até o final deste ano, o goleador está valorizado no mercado e o clube nordestino poderá negociá-lo. Gustavo Coutinho marcou 15 gols pelo Dragão, deu uma assistência para Luiz Fernando na final do Goianão, em que o Atlético-GO foi bicampeão sobre o Goiás, e, se garantir a artilharia da Série B e o acesso à Série A, certamente fechará no futebol goiano uma das melhores temporadas da carreira.