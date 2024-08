Em meio a jejum de vitórias, Igor Henrique quer fim de oscilação no Vila Nova: “Agora já deu”

LUIZ FELIPE MENDES

Em meio a uma sequência de cinco jogos sem vencer, o meio-campista Igor Henrique acredita que o Vila Nova está oscilando em um “momento bom” na Série B, em comparação com a campanha do ano passado, mas disse que é necessário encerrar esse jejum e recuperar a boa fase na temporada.

No 1º turno da Série B de 2024, o Vila Nova foi o terceiro time que mais ficou no G4, permanecendo na zona de acesso em nove das 19 rodadas (47,3% do total). As únicas equipes superiores ao Tigre nesse aspecto foram América-MG (12 rodadas) e Santos (15 rodadas). Porém, as cinco partidas consecutivas sem triunfos tiraram o time goiano do G4 - neste momento, a equipe está em 6º lugar.

Para Igor Henrique, essa oscilação está vindo no momento certo em comparação com a campanha de 2023, em que o Vila Nova perdeu força na reta final e acabou não conseguindo subir para a elite do Brasileiro, terminando o campeonato na 8ª posição.

“A gente está até conversando sobre isso mesmo, estamos oscilando no momento certo no campeonato, acho. No ano passado, oscilamos no final e tivemos que vencer acho que quatro jogos seguidos para poder brigar pelo acesso. Acredito que neste ano oscilamos em um momento bom, mas agora já deu, temos que voltar ao caminho das vitórias para conquistar algo maior no final do campeonato”, comentou o meia.

O próximo compromisso do Vila Nova é diante do Sport nesta sexta-feira (16), às 21 horas, no OBA, pela 21ª rodada da Série B. O Leão da Ilha se encontra logo acima do Tigre na tabela de classificação, mesmo tendo dois jogos a menos. No confronto direto, Igor Henrique avaliou que o mando de campo pode ser definitivo, já que o colorado é o terceiro melhor mandante do torneio, estando ainda invicto no OBA.

“É uma equipe muito forte (o Sport), vai brigar para subir. O bom é que nossa equipe, quando vai jogar contra esses times fortes dentro de casa, dá a resposta diante do nosso torcedor, e até (quero) pedir o apoio para o torcedor incentivar, que vamos dar o nosso melhor”.