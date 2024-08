Em momentos diferentes na Série B, Vila Nova e Goiás seguem corrida pelo acesso

LUIZ FELIPE MENDES

Com o fim da 23ª rodada da Série B e mais da metade do campeonato concluída, a Segundona segue com a briga acirrada pelo acesso à Série A. Em 4º lugar, o Vila Nova agora depende apenas de si para subir. Já o Goiás, em 9º, precisa de uma arrancada e ainda vai ter de torcer contra os concorrentes diretos.

Todos os oito primeiros colocados da Série B têm 23 jogos disputados. Goiás (9º), Operário-PR (11º), Amazonas (12º), Botafogo-SP (14º), CRB (16º) e Guarani (20º) possuem uma partida a menos, enquanto o Sport (8º) conta com duas a menos.

Levando em conta a situação do Vila Nova, que fecha o G4, a equipe não dependia apenas de si para subir até a noite da última quarta-feira (27). Se o Sport tivesse pontuado no confronto diante do Brusque (perdeu de 1 a 0), poderia alcançar o Tigre se vencesse os outros dois jogos a menos. Como isso não ocorreu, o time colorado precisa somente fazer a sua parte daqui para frente.

A atual situação permite algumas análises, sobretudo em comparação com o ano passado. Após 23 rodadas, o Vila Nova tem campanha praticamente igual: 39 pontos, com 11 vitórias, seis empates e seis derrotas. A diferença é que, neste ano, a equipe marcou dois gols a mais e sofreu 13 a mais.

Naquela altura, o Tigre estava em 6º. Em 2024, está em 4º. Isso poderia indicar que o “ponto de corte” para o acesso neste ano seria menor. É o que pensa Henrique Fernandes, comentarista do Grupo Globo.

“Principalmente porque vimos, ao longo do primeiro turno, uma proximidade grande entre os primeiros colocados. Sete, oito, até dez times andando praticamente juntos, ‘trocando’ pontos entre eles. O 2º turno traz mais instabilidades, muitas vezes, por isso a oscilação dos ‘líderes’ tende a ser maior. Por tudo isso, acho que os primeiros vão acabar perdendo mais pontos que de costume”, analisou.

Sérgio Xavier Filho, comentarista do SporTV, tem uma opinião diferente. “O que eu estou achando é que a pontuação do líder vai ser mais baixa, mas não necessariamente a pontuação do 4º, porque dando uma pequena arrancada você faz uma pontuação mais normal. O Vila está no caminho certo nesse primeiro pelotão”, comentou.

Embora haja essa pequena divergência na visão dos dois analistas, ambos concordam em um fator: não há nenhuma figura mais forte de liderança neste momento da Série B, e que o Santos não atendeu às expectativas criadas antes do início do torneio.

“O grande problema do campeonato deste ano é a liderança. Não tem liderança. Geralmente, o 1º colocado fica ali com 70%, a mediana é 67% (de aproveitamento). O Santos, hoje o Novorizontino, mas antes o Santos, está ali na mesma faixa que a gente está falando, de 57%. Com isso, deu uma super achatada (na tabela)”, disse Sérgio Xavier.

Além disso, a visão de ambos converge em outra questão: quem arrancar na hora certa tem grandes chances de subir. O Goiás, por exemplo, atualmente está a sete pontos do rival Vila Nova. Mesmo assim, não se pode descartar equipes que estão acostumadas com a Série B, como o Avaí, que figura em 7º lugar, e o próprio Goiás.

“Se você for analisar, até o Avaí (tem chances). Tem sete (times) quase colados ali, fora a turma de 32 pontos, que está a sete pontos da zona (de acesso), mas que pode chegar também. Operário-PR, Sport, Goiás, são times que têm tradição e podem dar uma arrancada”, complementou Sérgio Xavier.

Para Henrique Fernandes, o Santos, que é a grande potência desta Série B, faz até uma boa campanha, mas na média das outras boas campanhas do torneio. O fato da equipe paulista não ter disparado até aqui abriu margem para outros times sonharem com as vagas para a elite do futebol nacional.

“Essa Série B será dos times que arrancarem na hora certa. Em um campeonato cheio de oscilações e com equilíbrio, aquele que conseguir um sprint forte nas 15, 10 rodadas finais, tende a chegar ao acesso”, opinou.

Situação na tabela

Independentemente do que aconteça, o Vila Nova terminará a 24ª rodada dentro do G4 da Série B. Isso porque a equipe colorada tem quatro pontos a mais do que o 5º colocado Ceará. O Tigre, inclusive, pode assumir a liderança da competição.

Para virar líder, o Vila Nova precisa ganhar e torcer para que Santos e Mirassol não vençam suas partidas contra Ponte Preta e América-MG, respectivamente. O próximo compromisso do Tigre é contra o líder Novorizontino, no sábado (31), às 17 horas, no Jorge Ismael de Biasi.

O Goiás, por sua vez, precisa de estabilidade na competição. A equipe alviverde parecia ter se encontrado ao passar três partidas sem perder, com duas vitórias e um empate, incluindo uma goleada de 4 a 1 sobre o Brusque - o mesmo que derrotou o Sport na rodada passada, pelo placar mínimo.

Contudo, o esmeraldino perdeu para o Ituano, que está na zona de rebaixamento, por 1 a 0, e viu o ímpeto ser interrompido. No melhor dos cenários, o Goiás pode terminar a 24ª rodada em 5º lugar, em caso de vitória esmeraldina e tropeços de Coritiba e Avaí, além de derrotas de América-MG e Ceará.

Na pior das hipóteses, em caso de empate ou derrota, o Goiás pode cair para 12º, sendo ultrapassado por Sport, Operário-PR e Amazonas. O alviverde recebe o Paysandu no próximo domingo (1º), às 18h30, na Serrinha.