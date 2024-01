Em noite de festa para Fernando, Vila Nova vence o Goiatuba na abertura do Goianão

O Vila Nova venceu o Goiatuba por 2 a 0 e iniciou o Goianão 2024 com vitória e três pontos somados. Nesta quarta-feira (17), no Estádio Olímpico, o atacante Alesson e o volante Bruno Matias marcaram os gols do triunfo colorado em noite marcada por festa para o volante Fernando.

O jogador de 36 anos teve o primeiro contato com os torcedores no Olímpico. Ainda sem condição de atuar, ele foi apresentado para os torcedores no intervalo do jogo. Fernando deu uma volta olímpica e jogou presentes, como bonés e bolas, na direção dos colorados.

Com a bola rolando, o 1º tempo no Olímpico foi equilibrado. O Goiatuba criou as primeiras chances. O goleiro Dênis Júnior fez duas boas defesas.

O Vila Nova teve mais posse de bola, trocou passes, mas errou alguns que poderiam gerar finalizações. Quando acertou pela primeira vez, aos 32 minutos, o atacante Alesson bateu cruzado e abriu o placar para o time colorado.

No começo da etapa final, o Vila Nova conseguiu se impor e aumentou a vantagem aos 15 minutos.

Depois de bonito passe do meia Luciano Naninho, o lateral Eric cruzou na medida para o volante Bruno Matias marcar no seu primeiro toque na bola.

Depois disso, o Tigre não sofreu sustos, perdeu algumas oportunidades para ampliar, mas administrou o resultado até o apito final.

Agora, o Vila Nova inicia uma sequência de duas partidas como visitante. No sábado (20), encara o Anápolis, a partir das 16 horas. O local ainda não está definido, já que a prefeitura de Anápolis não encaminhou os laudos atualizados do estádio Jonas Duarte. A FGF aguarda os documentos até esta quinta-feira (18). Depois, o Tigre visita o Crac, antes de voltar a jogar como mandante contra o Atlético-GO, na 4ª rodada.

O Goiatuba, por sua vez, joga como mandante pela primeira vez no próximo domingo (21). O Azulão encara o Morrinhos, no estádio Divino Garcia Rosa, a partir das 16 horas. Serão três jogos seguidos da equipe contra adversários do interior: depois enfrenta o Goianésia (3ª rodada, fora) e a Jataiense (em casa, na 4ª rodada).

Com a vitória, o Vila Nova ampliou a sequência positiva em estreias no Campeonato Goiano. A última vez que o Tigre perdeu em um jogo inaugural do Goianão foi na edição de 2016, quando foi superado pelo rival Goiás por 2 a 0. Desde então, foram oito estreias com cinco vitórias e dois empates.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano 1ª rodada

Jogo: Vila Nova x Goiatuba

Local: Olímpico (Goiânia)

Data: 17/1/2024

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Hugo Correa e Jonny Kamenach

VILA NOVA: Dênis Júnior; Matheus Pivô, Anderson Conceição, Matheus Cabral e Eric (Roberto); Ralf, João Lucas (Bruno Matias) e Luciano Naninho; Juan Christian (Igor Bolt), Fernandão (Henrique Almeida) e Alesson (Apodi). Técnico: Higo Magalhães.

GOIATUBA: Rafael Copetti; Everton (Nininho), Alex, Rodrigo Milanez, Elivelton; Gilberto Jr. (Gui Vieira), Lagoa e Guilherme (David Lazari); Gean, Marcos Paulo (Ikson) e Luan (Bebel). Técnico: Márcio Goiano.

Gols: Alesson, aos 32 minutos do 1º tempo (Vila Nova) e Bruno Matias, aos 15 minutos do 2º tempo (Vila Nova)

Cartão amarelo: Lagoa (Goiatuba)

Público pagante: 8.993

Público total: 9.143

Renda: R$ 158.855,00