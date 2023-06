Em noite infeliz para os goleiros, Atlético-GO empata com lanterna da Série B

A vitória sobre a Ponte Preta, na semana passada, trouxe a impressão de que a fase ruim do Atlético-GO começaria a passar na Série B. Nada disso. Numa das piores atuações do Dragão neste ano, a equipe fez uma partida ruim na noite desta quarta-feira (28), contra o ABC-RN, lanterna da competição, no jogo disputado no Estádio Frasqueirão, em Natal-RN. Perdia o jogo, mas achou o empate nos acréscimos, aos 58 minutos, na conclusão de David Braga.

A partida foi marcada pelos erros dos goleiros Diego Loureiro, que cometeu pênalti e foi expulso, e Simão, que soltou bola fácil nos pés de David Braga. O resultado ruim coloca pressão no elenco do Atlético-GO e no técnico Alberto Valentim às vésperas do clássico com o líder da Série B, o Vila Nova, no sábado (1º). O time não terá Diego Loureiro e Renato, suspensos.

A equipe atleticana não existiu em campo. Foi burocrática, pouco criou e viu o novo goleiro titular, Diego Loureiro, cometer erros bizarros no segundo tempo. Ele errou uma saída de gol, acertou o soco na cabeça do adversário no lance, tinha cartão amarelo e foi amarelado pela segunda vez, resultando no cartão vermelho.

A jogada errada do goleiro, que virou titular por ser de confiança de Alberto Valentim, foi revista pelo VAR. O árbitro Rafael Martins Diniz foi ao monitor, reviu o lance e marcou pênalti. Thonny Anderson fez a cobrança que pôs o time potiguar à frente. Mas Simão colaborou e ajudou a evitar a derrota atleticana com o erro no fim, aproveitado por David Braga.

O jogo

A quarta-feira (28) foi chuvosa em Natal. A delegação atleticana chegou ao local da partida sob chuva que parecia que não cessaria. Mas deu trégua durante o jogo. O gramado do Estádio Frasqueirão suportou bem. Nada que pudesse atrapalhar o rendimento dos times. Porém, os jogadores não estavam numa noite inspirada. Pelo menos, no primeiro tempo.

O time atleticano não levou sufoco na etapa inicial. Teve parte do jogo sob controle, mas os bons momentos praticamente não apareceram. O ABC-RN também teve dificuldades para criar chances. Na melhor delas, Wallace pegou rebote, limpou a jogada e chutou forte. Conclusão para Diego Loureiro mostrar serviço, com grande defesa. A resposta rubro-negra foi na falta cobrada por Renato, com perigo e acima da meta de Simão.

O cenário pouco se modificou no segundo tempo. As duas equipes quase nada criaram. No Dragão, Alberto Valentim trocou Rhaldney, pendurado com dois cartões amarelos, pelo rápido Airton. Não mudou muito.

Também pendurado, Renato recebeu o terceiro cartão amarelo e será um desfalque no clássico de sábado (1º), diante do Vila Nova. Depois, o improvisado meia Bruno Tubarão teve de ser substituído, pois teve fratura feia no quinto dedo da mão. O zagueiro Emerson Santos foi atuar na lateral direita.

O pior estava por vir. Uma sequência difícil de acreditar, iniciada pela saída atrapalhada de Diego Loureiro. O goleiro errou soco na bola, acertou a cabeça do adversário. O jogo prosseguiu. Mas o VAR chamou o árbitro Rafael Martins Diniz.

Após revisão, o pênalti foi marcado, o goleiro recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso e quis tirar satisfação com Thonny Anderson. Ronaldo entrou no lugar de Loureiro, mas não pôde defender a cobrança de penalidade de Thonny Anderson –ABC-RN 1 a 0, aos 35 minutos.

Quando tudo parecia perdido, o Atlético-GO conseguiu empatar. David Braga, que havia desperdiçado boa chance, ganhou o presente de Simão e marcou o gol de empate aos 58 minutos.

FICHA TÉCNICA

1 ABC-RN: Simão; Alemão, Afonso, Richardson, Gedeilson: Wallace, Wellington Reis (Ramon), Thonny Anderson (Jean Patrick); Matheus Anjos (Maycon Douglas); Felipe Garcia, Fábio Lima (Lucas Tocantins). Técnico: Allan Aal

1 ATLÉTICO-GO: Diego Loureiro; Bruno Tubarão (Emerson Santos), Lucas Gazal, Heron, Jefferson; Renato, Matheus Sales (Ronaldo), Rhaldney (Airton); Shaylon, Daniel (David Braga), Kelvin. Técnico: Alberto Valentim

Local: Estádio Frasqueirão (Natal-RN). Árbitro: Rafael Martins Diniz/DF. Assistentes: Lehi Sousa Silva/DF e Lucas Costa Modesto/DF. Árbitro de Vídeo: Jean Pierre Gonçalves Lima/RS. Gols: Thonny Anderson (pênalti) aos 35 minutos, David Braga aos 58’ do 2º tempo. Expulsão: Diego loureiro e Felipe Garcia (2º tempo).