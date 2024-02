Em pouco tempo, aposta do Atlético-GO em Emi já se mostra promissora

O uruguaio Emiliano Rodríguez Rosales ou Emi, como é conhecido entre os amigos, mostra que tem a rapidez como virtude nos primeiros dias de Atlético-GO. O jogador chegou ao clube em 28 de janeiro, passou por avaliações físicas e clínicas nos dias seguintes, já foi integrado ao elenco e tem se destacado pelos números no curto espaço de tempo no Dragão.

Com menos de um mês no futebol goiano e brasileiro, Emi jogou cinco vezes – atuou só em uma partida completa -, fez três gols, tem uma assistência e vai se firmando como uma contratação de retorno imediato, mas que carece de cautela para saber se vai se confirmar. O que se sabe é que ele foi decisivo na quarta-feira (21), na classificação do Atlético-GO na Copa do Brasil, em Rondonópolis-MT, onde o Dragão ganhou de 3 a 1 do União-MT. Emi marcou dois gols no segundo tempo no intervalo de cinco minutos.

Emiliano Rodríguez está em fase de adaptação ao Atlético-GO e ao futebol brasileiro. Jogou sete minutos na vitória (1 a 0) sobre o Crac, entrou bem na goleada (6 a 0) sobre o Goiatuba e foi autor da jogada em que Shaylon fechou o placar elástico. Em Jataí, ganhou do técnico Jair Ventura a chance de iniciar e completar a partida. Fez belo gol no segundo tempo sobre a Jataiense e garantiu a vaga entre os titulares para o jogo em Rondonópolis-MT. São cinco jogos, três gols e uma assistência nos 25 dias da nova experiência na carreira.

Atacante de força física, canhoto e do estilo jogador de referência no ataque e de chute forte, Emi também se desloca pelos lados do campo em alguns lances. Na apresentação, disse que tem como estilo jogar como “centro delantero”, ou seja, centroavante que alia boa impulsão no cabeceio e presença nas imediações da área para fazer o pivô. “Estou muito contente por estar no futebol brasileiro e com a expectativa de buscar coisas boas para a equipe e ganhar títulos”, afirmou o atacante uruguaio com o sotaque puxado.

Como referência de um país com tradição em artilheiros marcantes nos últimos anos, como Diego Forlán, Edinson Cavani e Luis Suárez, Emi aponta Luisito como referencial e “mais do que um ídolo”. Lembrou que ambos treinaram juntos na Celeste Olímpica. No caso, cada um no seu quadrado – o idolatrado goleador na seleção principal e o jovem Emi Rodríguez na equipe sub-20 do Uruguai, sensação em 2023 por ter sido vice-campeã do Sul-Americano (o Brasil ganhou o torneio) e campeã do Mundial Sub-20. Emiliano cita que ele e os companheiros de equipe foram “sparring” da seleção principal.

Na seleção sub-20 do Uruguai, Emiliano atuou ao lado do irmão, Luciano Rodríguez. Os dois são “mellizos” (gêmeos), mas Emi nasceu primeiro que Lucho. Juntos, fizeram a formação na base do Bella Vista até 2019. Emiliano foi parar no Boston River, clube em que fez dois gols em 40 jogos e que é detentor dos direitos econômicos sobre o jogador e o emprestou ao Atlético-GO. Lucho, que está no radar de clubes brasileiros, atua no Liverpool Montevideo, atualmente uma das forças do futebol local.

Lucho fez o gol do título do Mundial Sub-20, foi goleador (cinco gols) do Uruguai no Pré-Olímpico 2024 e atua mais pelos lados do campo. Emi não foi goleador no Boston River, mas entrou no decorrer dos jogos ou, quando foi escalado desde o início, nem sempre terminou em campo. Mas na última temporada, teve boas atuações.

A presença de uma dupla de irmãos gêmeos chamou muito a atenção no Uruguai em 2023. Há alguns parentescos de sucesso no país, como Pablo Forlán (ex-São Paulo), pai de Diego Forlán (ídolo local e contemporâneo de Suárez no Mundial de 2010 e na conquista do título da Copa América 2011). Lucho e Emi também tiveram trajetória vitoriosa na base e são orgulho para a família. Recentemente, Lucho passou por Goiânia, onde visitou o irmão.

No dia a dia, Emi mostra sinais de timidez, mas se enturmou rápido com os colegas de América do Sul: os colombianos Zuleta e Rodallega, o chileno Ángelo Araos (teve nova lesão no joelho e não joga mais neste ano) e o conterrâneo dele, Alejo Cruz. O atacante também pode contribuir para firmar a confiança do Atlético-GO na contratação de estrangeiros.