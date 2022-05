Em processo de reformulação na base, Goiás demite Osmar Lucindo

Após reunião nesta quinta-feira (12), a diretoria do Goiás definiu pelo desligamento de Osmar Lucindo do cargo de supervisor das categorias de base do clube esmeraldino.

Osmar Lucindo era o gestor da base esmeraldina até 21 de fevereiro, quando o Goiás anunciou reformulação na estrutura do setor e nomeou Eduardo Pinheiro para o cargo.

Desde então, Osmar Lucindo perdeu espaço na gestão das categorias de base e após reunião ficou decidido que o profissional seria desligado. Esse seria mais um passo na reformulação prometida pelo presidente Paulo Rogério Pinheiro.

Além do trabalho nas categorias de base, Osmar Lucindo chegou a ser o diretor de futebol do Goiás em 2016 após a demissão de Felipe Ximenes.