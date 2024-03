Em temporada de muitos gols, Atlético-GO supera últimas médias do Goianão

O Atlético-GO tem uma sequência de 12 vitórias seguidas na temporada, superou duas marcas anteriores (dez triunfos em 1972 e 2008) e, depois de vencer o clássico com o Goiânia (3 a 2) no domingo (17), também estabeleceu a sua maior média de gols marcados no Goianão nos últimos dez anos, desde o Estadual de 2015. A versão atleticana 2024 disputou 14 partidas no Campeonato Goiano, marcou 36 gols. Na média, tem 2,57 gols por jogo e supera a do ano passado, que foi de 2,35 gols, resultando na conquista do bi estadual.

O sistema ofensivo atleticano não tem economizado no ofício de balançar as redes adversárias durante a competição local. Só deixou de marcar no empate por 0 a 0 com o Goiás, pela 2ª rodada, no dia 21 de janeiro.

No recorte das dez últimas temporadas do Estadual, o Dragão foi eficiente do ponto de vista dos números ofensivos em 2023 (média de 2,35 gols a cada jogo) e 2019 (2,3, ligeiramente inferior à da temporada passada). O time tem aproveitamentos ruins em 2015 e 2018, quando sequer foi à semifinal do Goianão.

A formação de 2020, com Jorginho, Matheuzinho, Renato Kayser e Gustavo Ferrareis, também foi letal enquanto esteve em campo, mas o torneio foi paralisado e só voltou no ano seguinte (2021), sem returno, com jogos únicos nas fases decisivas e sem a presença do quarteto.

Na versão 2024, quase todos os considerados titulares marcaram gols no Goianão – as exceções são o goleiro Ronaldo e o lateral Bruno Tubarão. Entre os 36 gols marcados no Estadual, 21 deles (58.3% do total) foram do trio formado por Luiz Fernando (nove), Shaylon (sete) e Vagner Love (cinco), a arma nem tão secreta do técnico Jair Ventura, que foi contratado para nem sempre atuar os 90 minutos, mas para ajudar a resolver quando estiver em campo.

Na vitória sobre o Galo, Love entrou quando o time perdia por 2 a 1 e deixou Luiz Fernando duas vezes à frente do goleiro Léo. Na primeira, o atacante bateu para fora, mas, na segunda, virou o placar. Love também chutou uma bola na trave.

Nesta temporada, Luiz Fernando disputa a artilharia com Paulo Baya (do Goiás, com dez gols, mas eliminado da competição). O atacante atleticano fez nove gols, ficou a um de igualar a marca do atacante alviverde. Em 2024, Luiz Fernando pode se tornar goleador do Goianão pela segunda vez seguida – ano passado, foi destaque da competição e marcou dez gols.

No Estadual, também há os jogadores da defesa que são eficientes no ataque. O lateral Guilherme Romão tem dois gols e, no clássico com o Galo, marcou uma vez e sofreu pênalti no gol de empate, de Shaylon.

Em termos de números, neste ano a principal vítima atleticana foi o Goiatuba - em três jogos (1ª fase e quartas de final), o Azulão sofreu 14 gols do Dragão (38,8% do total de gols).

O técnico Jair Ventura tem ressaltado o papel ofensivo do time e costuma brincar que os números mostram que ele não é um treinador retranqueiro. Ele justifica que, ano passado, o Atlético-GO teve pela primeira vez um jogador como artilheiro da Série B – Gustavo Coutinho, com 13 gols.