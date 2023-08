Em tour pela Europa, tenista goiano é campeão em três torneios

O tenista goiano Luis Augusto Queiroz Miguel, mais conhecido como Guto, não cansa de fazer história em sua incipiente carreira. Em tour pela Europa, que começou com campanha histórica em Wimbledon em julho, o competidor de 14 anos venceu três torneios no continente europeu, sendo um em categoria acima da sua idade (sub-16).

Guto começou o tour pela Europa sendo semifinalista em Wimbledon na categoria sub-14. Foi a primeira participação do tenista goiano em um dos principais torneios da modalidade. Depois, o tenista goiano embarcou para a França e foi campeão de duas competições.

A primeira foi o “Tournoi Loire Vallée”, em Blois, entre os dias 17 e 23 de julho. Na competição sub-16, Guto disputou seis partidas e foi campeão após vencer o equatoriano Emilio Camacho, por 2 sets a 1, com parciais de 6-2/2-6/4-6. Nas duplas, justamente com o equatoriano como companheiro, o goiano caiu nas quartas de final.

Depois, Guto participou do “Tennis Europe U14 d'Annecy”, em Annecy, também na França, desta vez na sua categoria: sub-14. O tenista goiano disputou mais seis partidas e foi campeão ao superar o norte-americano Michael Antonius, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3.

A conquista mais recente do goiano foi no “Internationale Deutsche”, em Duren, na Alemanha. Também no sub-14, Guto jogou seis vezes até a decisão contra o tcheco Filip Ladman. O goiano perdeu o primeiro set por 7-5, mas virou com parciais de 6-4 e 6-2 para conquistar o terceiro título em sequência.

Neste momento Guto se prepara para a disputa do Mundial ITF Equipes, em Projestov, na República Tcheca, que é a última competição que ele disputará no tour que disputa pela Europa antes de retornar para o Brasil.