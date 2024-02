Empresa responsável por revitalização do Serra Dourada será conhecida nesta sexta (9)

A empresa que será responsável pela revitalização do complexo do estádio Serra Dourada terá o nome divulgado nesta sexta-feira (9). Três consórcios participam do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e estão na disputa da licitação. O nome da empresa vencedora será divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) de Goiás.

As empresas que concorrem na licitação são a RNGD, que administra o Mané Garrincha, a Progen, que integra a Concessionária Allegra, que administra o Pacaembu e tem reformado o estádio paulista, e o Consórcio Novo Serra Dourada, formado por um conjunto de empresas de diferentes áreas de atuação: advocacia, financeira e consultoria.

Neste momento do processo, apenas o nome da empresa será divulgado. Posteriormente, terá início o procedimento para a elaboração do edital de concessão, que libera o consórcio escolhido para apresentar o projeto de engenharia e arquitetura, antes do início das obras. A assinatura da concessão deve ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano.

A apresentação do projeto de engenharia e arquitetura, que mostraria uma previsão de como poderá ficar o complexo do Serra Dourada, deve ser divulgada neste ano. Obras só devem começar em 2025.

O processo que vai culminar na revitalização do Serra Dourada teve início oficial em julho do ano passado com a publicação da PMI. Em setembro, as três empresas foram autorizadas a fazer estudos para a reforma e apresentaram os projetos no final do ano. Nesta sexta-feira (9), após análise de mais de um mês, o Governo de Goiás vai divulgar o nome do consórcio escolhido.

O objetivo do Estado é transformar o Serra Dourada em uma arena multiuso para que a praça esportiva funcione fora de dias de jogos. A ideia é que o local tenha, por exemplo, escritórios, academia, restaurante e tenha uma oferta de atendimento às necessidades da população.

A principal inspiração do Estado é o modelo adotado pela prefeitura de São Paulo com o estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. A praça esportiva paulistana terá um hotel, uma arena de e-sports, academia, espaço para eventos, restaurante e outros serviços.

A empresa vencedora terá de projetar a reforma do Serra Dourada e seu complexo, que engloba o Ginásio Valério Luiz de Oliveira (Goiânia Arena), estacionamentos e outras dependências, para transformá-lo em um local multiuso.