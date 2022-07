Entenda como foi a saída de Élvis do Goiás

A saída do meia Élvis do Goiás foi uma surpresa nesta terça-feira (5). Apesar disso, desde domingo (3), quando o meia Élvis manifestou o desejo de deixar o Goiás, a diretoria esmeraldina colocou na balança todos os fatores para tomar uma decisão.

Pesou o fato de Élvis ter sempre demonstrado uma conduta correta dentro do clube e, por isso, houve por parte do Goiás a compreensão sobre o desejo do atleta neste momento da carreira dele.

Élvis havia renovado o contrato recentemente com o Goiás e o novo vínculo acertado era até o fim de 2023, com alteração salarial a partir do primeiro dia do próximo ano de contrato.

Em campo, o jogador vinha sendo titular, embora tenha sido preterido em alguns momentos pelo técnico Jair Ventura. Nas arquibancadas, torcedores se queixavam da aparência física do jogador, que parecia estar acima do peso ideal.

Nas entrevistas, Élvis sempre rebateu esse tipo de crítica ao lembrar que sempre teve essa composição corporal ao longo da carreira e que estava em boas condições.

Horas depois da notícia sobre o desligamento e a despedida oficial publicada pelo clube esmeraldino nas redes sociais, agradecendo e reiterando que respeita a decisão do jogador em pedir a rescisão contratual, o nome de Élvis passou a ser ligado como possível reforço do CSA, de Alagoas. Seria um retorno do meia para Maceió, pois ele já atuou no futebol alagoano em 2017, quando defendeu as cores do CRB durante a Série B do Brasileiro.