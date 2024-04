Entenda por que Thiago Galhardo é candidato a homem gol do Goiás

O Goiás tem um novo candidato a homem gol. O atacante Thiago Galhardo desembarcou em Goiânia nesta quinta-feira (11) para iniciar trajetória pelo clube esmeraldino. O jogador de 34 anos será emprestado pelo Fortaleza até o final da Série B e terá a chance, no time goiano, de retomar seu bom futebol.

Meia de origem revelado pelo Bangu, do Rio de Janeiro, Galhardo se torna a principal contratação do Goiás para a sequência da temporada, que terá jogos por Série B e Copa do Brasil. O atacante foi recepcionado por dezenas esmeraldinos e sua contratação gerou impacto positivo entre os torcedores.

A principal razão é o nível técnico de Galhardo e por ele ter tido bons desempenhos em equipes da elite do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. O jogador chega ao Goiás com a missão de comandar o ataque esmeraldino na busca pelo retorno à Série A.

Galhardo é mineiro de São João del Rei e começou no futebol “sem querer”. Em 2008, ele passou em um concurso público aos 18 anos para trabalhar na Petrobras e, após concluir os estudos no Rio de Janeiro, retornou para sua cidade natal enquanto aguardava convocação para trabalhar efetivamente como funcionário público.

O futebol fazia parte da sua vida como lazer até então, mas, desde pequeno, Galhardo alimentou o sonho de um dia se tornar jogador. Sem chances, partiu para os estudos, mas em 2009 conseguiu um teste no Bangu e passou. No ano seguinte, já estava no profissional e não saiu mais do esporte.

O novo atacante do Goiás jogou como meia e, algumas vezes, como segundo volante por Botafogo, Comercial-SP, América-RN, Remo, Boa Esporte, Cametá, Brasiliense, Coritiba, Red Bull Brasil-SP, Ponte Preta e Albirex Niigata (Japão).

No Vasco, em 2018, Galhardo mudou seu posicionamento em campo e passou a atuar como atacante pelo lado esquerdo. Foi assim no Ceará, até nova mudança, desta vez no Inter em 2020, quando foi escalado por Eduardo Coudet em alguns jogos como jogador mais centralizado no ataque.

O atacante terminou aquela temporada como vice-campeão brasileiro pelo Inter, vice-artilheiro da Série A (17 gols) e foi convocado no final do ano por Tite, então técnico da seleção brasileira.

A mobilidade sempre foi característica de Galhardo na fase atacante e é assim que o torcedor do Goiás deve ver o jogador em campo na Série B ainda neste mês, com a camisa 33 às costas, a escolhida por clube e jogador.

Galhardo é o tipo de centroavante que não fica fixo dentro da área ou que só realiza movimentos de pivô para fazer a “parede”. O atacante é um 9 de mobilidade que tem o hábito de ler o campo para atacar espaços e costuma sair bastante da área.

Em alguns lances pelo Fortaleza, seu ex-clube, Galhardo chegou a voltar na faixa de meio-campo para ajudar na construção de jogadas.

Durante boa parte da carreira, Galhardo jogou em times reativos. O cenário mudou para ele a partir da chegada ao Vasco, em que aprimorou ataques em profundidade, e deve ser assim no Goiás de Márcio Zanardi.

O atacante costuma empurrar linhas de defesa para gerar presença de área, mas também faz bem movimentos de profundidade em lances diagonais em jogadas de velocidade com espaço para atacar.

No Goiás, Galhardo terá a oportunidade de retomar seu bom futebol e iniciar nova fase em sua carreira. O atacante está no Fortaleza desde 2022, foi contratado em definitivo em 2023 com vínculo até o final do ano que vem, mas, desde o início da atual temporada, tem sofrido com problemas extra-campo.

O mais grave foi a confirmação de que ele passou por um quadro de depressão e de esgotamento mental em fevereiro. Galhardo pediu para ser afastado pelo Fortaleza, voltou a jogar em março, mas recentemente teria pedido para deixar o Leão do Pici.

O Goiás procurou o estafe do jogador e conseguiu convencê-lo a acertar com o clube goiano. A princípio, ele iria rescindir seu contrato com o Fortaleza, mas o acerto final foi por empréstimo com opção de compra no término do vínculo no final deste ano.