Entre os concorrentes, Atlético-GO tem páreo difícil até o fim

O Atlético-GO perdeu do Vila Nova (2 a 1) o último clássico goiano desta temporada, mas ainda depende só dele para garantir vaga na elite nacional. A derrota distancia o Dragão do líder, o Vitória, candidatíssimo ao acesso e ao título da Série B, mas estão vivas as chances de voltar à Série A com bom aproveitamento no próximo mês (novembro), quando faz as quatro partidas decisivas na competição.

O Atlético-GO é o único clube, entre os nove postulantes ao acesso, que terá quatro concorrentes diretos como adversários (Novorizontino, Sport, Mirassol e Guarani, pela ordem). Mesmo com este grau de dificuldade, o técnico Jair Ventura cravou após a derrota para o Vila que o time vai subir. O presidente do clube, Adson Batista, avaliou que a situação atleticana é “boa e tranquila”.

O caminho atleticano terá três clubes paulistas do interior e uma agremiação de massa e de peso no futebol nordestino, o Sport. No quarteto de rivais, há três técnicos que passaram pelo Dragão nas duas últimas temporadas – Umberto Louzer (Guarani), Mozart (Mirassol) e Eduardo Baptista (Novorizontino) – e um jogador com títulos, acesso e história no Dragão, o meia Jorginho (Sport).

Vale ressaltar que o time pernambucano tem um treinador vencedor na Série B: Enderson Moreira, campeão no Goiás (2012), no América-MG (17) e no Botafogo (2021), que tenta estancar a queda de rendimento do Sport.

Para Sérgio Xavier Filho, comentarista do SportTV, o Vitória lidera com folga e jogará para saber em que rodada festejará o acesso e o título da Série B. “Fácil de responder é falar do Vitória, que já subiu. É só uma questão matemática saber se (acesso) será com três, duas rodadas antes. Tanto faz, pois já abriu uma vantagem suficiente”, destaca o jornalista.

Na projeção dele, o Atlético-GO desponta como candidato à segunda vaga e apontado com boas chances de ser o vice-campeão da Série B. O Dragão foi campeão da Série B (2016) e chegou duas vezes em 4º lugar (2009 e 2019) no torneio.

“No grupo que está acima (G4), acho que o Atlético-GO vai subir também. Independentemente do último resultado (derrota para o Vila Nova), está consistente, acertado. Cresceu na hora certa. Acho que é o candidato para ser vice, inclusive”, previu o comentarista, lembrando que as duas boas sequências de resultados do clube foram certeiras para a recuperação no returno da Série B. O Atlético-GO tem a melhor campanha no 2º turno, com 32 pontos em 15 jogos.

A concorrência ficará pelas duas vagas restantes, na avaliação do comentarista. Sérgio Xavier Filho vê o Sport em queda e não aposta no acesso do Leão da Ilha. O Juventude, do experiente Nenê, é um dos candidatos. A previsão surpreendente é pelo outro clube que vai subir. O atual 9º colocado, o Mirassol, aparece com potencial para conquistar a última vaga, segundo o analista. É uma projeção ousada.

“Aí, sobrariam duas vagas. Acho que o Sport está caindo de rendimento. Time grande, um dos maiores desta Série B, que cai (de rendimento) a esta altura do campeonato é um perigo, pois entra em parafuso. Pode não subir. Apostaria no Juventude chegando, pois é um time que cresceu mais para a metade do campeonato”, apontou Sérgio Xavier Filho.

Mirassol

O Mirassol é um dos adversários diretos do Atlético-GO. Mesmo apontado com porcentual de acesso reduzido pelo site de estatística da UFMG – 7,3% de chances -, o clube paulista pode correr por fora e surpreender nas quatro rodadas finais. “Eu faria uma aposta um pouco mais ousada, que é pegar quem está em 9º (lugar) no campeonato, o Mirassol, pois anda pontuando há bastante tempo, teve uma arrancada e é um time que joga bem. Então, eu iria de Vitória, Atlético-GO, Juventude e Mirassol”, previu o comentarista do Sportv.

O Dragão terá dois jogos em casa na reta final de quatro jogos: Novorizontino e Guarani (dia 25). O clube goiano aposta na força da torcida, que tem superado a casa de dez mil pessoas no Estádio Antônio Accioly. Nesta fase, o elenco terá de fazer diferença, pois há atletas suspensos, como o lateral Bruno Tubarão, e outros jogadores pendurados com dois cartões amarelos.