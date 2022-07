Equipe goiana faz 'vaquinha' para disputar torneio internacional de basquete

Vice-campeões nacionais de basquete 3x3, atletas da Universidade Federal de Goiás realizam uma "vaquinha" virtual e promovem rifa e festa para viabilizarem a participação nos Jogos Universitários Pan-americanos de Basquete 3x3, que será realizado em Lima, no Peru, entre os dias 17 e 22 de julho.

Arthur Magnabosco (Educação Física), Guilherme Magnabosco (Arquitetura e Urbanismo), Pedro Lucas Santiago (Engenharia de Transportes) e Vítor Zoccoli (Educação Física) correm contra o tempo para levantarem os R$ 8 mil que ainda faltam para custear estadia, alimentação e transporte local dos três atletas e do técnico da equipe enquanto estiveram no Peru, em competição.

A missão já foi mais difícil para os atletas, pois os custos somam R$ 46 mil, mas a força-tarefa criada para viabilizar a presença dos goianos na competição internacional já arrecadou R$ 38 mil.

Além da vaquinha virtual e das rifas que estão sendo vendidas, uma festa está sendo organizada com apoio de várias pessoas e, principalmente, das 42 atléticas dos cursos da UFG. O evento será no domingo (10), com ingressos de vinte reais.

Como apoiar

Pessoas, instituições e/ou empresas que se sensibilizaram com essa causa e querem ver a UFG representando o Brasil no Pan-americano de Basquete 3X3, podem fazer doações por meio da vaquinha virtual, aquisição da rifa ou de ingressos da festa “Sunset do Pan”.

Vaquinha:

Pix Vakinha: 2912366@vakinha.com.br

Link Vakinha: https://www.vakinha.com.br/2912366

Aquisição da Rifa:

Contato e chave pix: (62) 993119782

Sorteio dia 15/7, no Instagram @basquete_ufgoficial



Ingressos para a “Sunset do Pan”

https://cheersshop.com.br/evento/sunset-do-pan-2925

Compra antecipada: R$ 15,00

No dia do evento: R$ 20,00

Festa dia 10/7, das 12h às 20h, na Assesgo