Espanha confirma saída do técnico Luis Enrique e anuncia substituto

Nesta quinta-feira (8), a Federação da Espanha oficializou a saída de Luis Enrique do cargo da seleção, após a eliminação na Copa do Mundo do Qatar. O técnico espanhol se despediu do Mundial nas oitavas de final, depois de perder para Marrocos nos pênaltis.

"A Federação Espanhola de Futebol agradece a Luis Enrique e toda sua comissão técnica pelo trabalho frente à seleção da Espanha", diz a postagem, que continua: "o treinador tem o carinho e a admiração dos seus colaboradores da seleção e de toda a Federação, que será sempre a sua casa".

Em pouco mais de quatro anos no cargo -Luis Enrique entrou logo após a queda de Fernando Hierro na Copa da Rússia, em 2018 -, o comandante chegou nas semifinais da Eurocopa 2020 e foi vice-campeão da Liga das Nações em 2021.

Comandou a seleção em 45 oportunidades, somando 25 vitórias, 11 empates e 9 derrotas.

ESPANHA CONFIRMA NOVO TÉCNICO

A Espanha já anunciou um novo substituto para o ex-Barcelona. Luis de la Fuente, que comandava a equipe Sub-21 espanhola desde 2018, foi efetivado e será o novo treinador da Fúria.

Além de treinar as categorias de base da Espanha, ele também esteve no Athletic Bilbao (de 2006 a 2011) e Alavés (2011).

Confira a publicação na íntegra:

A direção esportiva transmitiu ao presidente um relatório no qual se determina que um novo projeto deve começar para a Seleção Espanhola de Futebol, com o objetivo de continuar o crescimento alcançado nos últimos anos graças ao trabalho realizado por Luis Enrique e seus colaboradores. Tanto o presidente, Luis Rubiales, quanto o diretor esportivo, José Francisco Molina, transmitiram a decisão ao técnico.

O treinador asturiano conseguiu dar um novo fôlego à seleção nacional desde a sua chegada, em 2018, através de uma profunda renovação que consolidou uma mudança geracional na equipa e no futebol espanhol.

Luis Enrique se classificou para duas Final Four da Liga das Nações da UEFA, das três que disputou como treinador; e chegou às semifinais da Euro 2020 com cunho próprio e com estilo definido. Ele optou por jovens talentos e tem semeado esperança no futuro da seleção espanhola.

A Federação Espanhola de Futebol deseja enfaticamente a Luis Enrique e sua equipe boa sorte em seus futuros projetos profissionais. O treinador conquista o carinho e a admiração dos seus colaboradores da Seleção e de toda a Federação, que será sempre a sua casa.