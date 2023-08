Espanha vence Suécia e vai à final da Copa do Mundo feminina pela primeira vez

A Espanha venceu Suécia por 2 a 1, com gols marcados na reta final do jogo, fez história e disputará sua primeira final da Copa do Mundo feminina, em Sydney (Austrália), no domingo, contra a Inglaterra ou a Austrália, que se enfrentam na quarta-feira (16) na outra semifinal.

A partida, que terminou na manhã desta terça-feira (15), no horário do Brasil, marcou a despedida das craques suecas da competição.

A atacante Salma Paralluelo marcou o primeiro gol espanhol aos 35 do segundo tempo, com um chute de direita após cruzamento de Jennifer Hermoso.

Rebecka Blomqvist empatou para a Suécia nos últimos minutos da partida, mas em seguida a lateral esquerda Olga Carmona recuperou a vantagem para as espanholas e fez o segundo gol. As espanholas vibraram muito após a vitória, com abraços e gritos. Deitadas no chão, as suecas choraram ao verem o final do sonho de disputar a final.

A Espanha, que está em sua terceira Copa, nunca havia chegado a essa etapa. Caiu na primeira fase em 2015 e foi eliminada nas oitavas de final em 2019. A equipe teve o melhor ataque da competição, com 16 gols em seis jogos.

Nas oitavas de final, as espanholas surpreenderam os Estados Unidos, eliminados nos pênaltis após empate por 0 a 0, nas oitavas de final.

A Suécia foi a única equipe semifinalista que já esteve em uma final: perdeu por 2 a 1 para a Alemanha, em 2003. Em outras três ocasiões, em 1991, 2011 e 2019, foi até as semifinais.

O jogo foi apitado pela árbitra brasileira Edina Alves, assistida pelas também brasileiras Neuza Back e Leila Cruz. Edina já havia apitado três jogos na Copa, um deles no mata-mata, a vitória por 3 a 1 do Japão sobre a Noruega, nas oitavas de final.