Especialistas destacam vantagens e desvantagens de malhar de madrugada

Às 2 horas, o diretor de arte Thiago Silva, de 30 anos, está curtindo a paz de uma academia vazia. O momento da musculação é o último compromisso do seu dia. “Depois volto para casa, como algo, tomo banho e já durmo”, diz. Sua rotina de trabalho não tem horários fixos, o que interfere na disponibilidade de ir à academia. “Às vezes preciso chegar mais cedo no trabalho, em um outro dia vou precisar sair mais tarde”, conta. Thiago faz parte de um grupo de pessoas que vem se tornando cada vez maior: o das pessoas que malham no período da madrugada.

Um levantamento feito por um aplicativo de saúde e bem-estar aponta que um a cada 20 alunos treina de madrugada no Brasil, número que está em crescimento nos últimos cinco anos. Thiago embarcou na tendência também pelo fato de ser notívago e pela praticidade do funcionamento 24 horas da sua academia. “Sempre tive dificuldade de dormir cedo. Além disso, poder ir em qualquer horário me ajuda a manter a constância. Não tem mais a desculpa de que não vou treinar porque a academia vai estar fechada”, conta. “Inclusive, malhar mais tarde me ajuda a dormir melhor. Vou para lá, descarrego toda a minha energia e finalizo meu dia.”

Por fim, Thiago diz preferir o ambiente mais vazio da academia na madrugada. “É uma das melhores partes. Na que sou matriculado, por exemplo, o horário entre 17h30 e 22 horas é lotado, as pessoas parecem gladiadores para revezar as máquinas”, brinca. “O horário que mais gosto de ir é entre 1h30 e 2 horas. É mais esvaziado mas nunca totalmente vazio, sempre tem pessoas lá.” Apesar de enumerar as vantagens, ele tem consciência de que a prática não é a mais recomendada. “Faço acompanhamento com uma personal trainer e ela puxa bastante minha orelha por conta da qualidade do meu sono. Ando tentando ir um pouco mais cedo, mas é o que eu posso fazer no momento”, diz.

Tendência

A parcela de check-ins entre 23 horas e 4h59 na rede de academias Bluefit cresceu mais de 20 vezes nos últimos cinco anos, aponta o professor de educação física Vinícius Ribeiro, diretor nacional de operações e marketing da rede. “O perfil das pessoas inclui, principalmente, profissionais com horários irregulares, como aqueles das áreas de saúde, segurança, autônomos, atletas e serviços de emergência. Reconhecemos a importância de acompanhar as demandas dos nossos alunos, que muitas vezes enfrentam jornadas longas e imprevisíveis”, destaca.

Outro perfil levantado pela rede é de pessoas que lidam com ansiedade ou insônia que encontram na academia um refúgio durante a noite. “Há também aqueles que buscam treinar na madrugada para utilizar a estrutura da academia com mais calma, aproveitando a tranquilidade desse período em que a maioria das pessoas está dormindo.”

O professor de educação física Hugo Ricci é coordenador da academia Transforme Six, em Goiânia, que oferece o serviço 24 horas desde março de 2023. “A procura tem aumentado cada vez mais devido à demanda profissional e à falta de tempo durante o dia. Nesse período de férias, a busca por horários ‘fora do comum’ tem se intensificado”, observa. Sobre o perfil de alunos que buscam o período da madrugada para malhar com mais frequência, Hugo conta que tem se diversificado cada vez mais. “Abrange desde profissionais da área de saúde e militares saindo de plantão até pessoas que procuram uma academia mais tranquila em termos de movimento”, aponta.

A professora de educação física Vanessa Pelegrini destaca, ainda, a pandemia como influenciadora. “Trabalhei em uma rede de academia 24 horas nos últimos cinco anos e acompanhei esse crescimento. A pandemia de Covid-19 escancarou como o exercício físico faz parte do cuidado da saúde e não mais só da estética”, diz. “Além disso, temos o aumento do número de casos de doenças como obesidade, hipertensão e diabetes, consequências de uma vida sedentária. A vida sem exercício físico e alimentação saudável é insustentável e a população não tem mais para onde fugir, a não ser para a academia (risos).”



Saúde e bem-estar

“Treine enquanto eles dormem.” Você já deve ter lido essa frase nas redes sociais, geralmente acompanhada da imagem de um atleta de alto desempenho em tom motivacional. As razões para a procura pelas academias na madrugada são variadas, com destaque para as longas jornadas de trabalho que não permitem que as pessoas optem pelos horários “tradicionais”. Mas como fica o saldo para o organismo de um indivíduo que, ao invés de estar aproveitando o período noturno para dormir, está se exercitando?

“A prática de malhar de madrugada, ao invés de estar trazendo algum benefício, em algum momento vai começar a cobrar o seu preço”, aponta o otorrinolaringologista e médico do sono Lívio Martins Teixeira. “Temos determinadas atividades biológicas que só acontecem durante o sono noturno, independente se eu durmo de dia”, explica. “No período noturno é quando ocorre a nossa melhor síntese proteica, ou seja, se eu estou querendo fazer atividade física para ganhar massa muscular, eu vou ter melhor rendimento dessa síntese durante o sono”, diz.

“Falando da imunidade, é durante o sono noturno que produzimos uma maior quantidade de anticorpos, que vão defender melhor o nosso organismo. À noite a nossa atividade cardiovascular é melhorada e a nossa temperatura corporal também. Portanto, para que eu tenha um melhor resultado da minha atividade física, o ideal é que ele seja feito durante o seu ritmo biológico diurno e no máximo até uma hora antes de dormir, para que eu tenha os melhores benefícios dessa atividade física”, avalia.

“Infelizmente, a maioria da população tem carga horária exaustiva, seja de estudo ou de trabalho, levando elas a se organizarem para treinar em horários que há algum tempo seriam inimagináveis e inegociáveis”, aponta a educadora f´sica Vanessa Pelegrini. “Nosso organismo foi projetado para dormir à noite e estar acordado de dia. A regulação dos nossos hormônios, o chamado ciclo circadiano, depende da presença e da ausência da luz solar. Os processos de recuperação, regeneração e supercompensação, sejam do sistema músculo esquelético ou do sistema nervoso, acontecem quando dormimos e atingimos o sono reparador”, explica.

Portanto, para as pessoas que têm o direito de escolha, nenhum dos dois profissionais recomenda o treino de madrugada. “O recado é: mantenha-se ativo mas em horários adequados e propícios para a saúde para que tenha os melhores benefícios dessa atividade física, como melhora do peso, dos níveis de glicose e insulina, da função cardiovascular e do ganho de massa, melhora do humor e da prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas e dos transtornos de humor“, destaca Livio.

“Para quem não tem escolha, recomendo, sim, organizar os treinos nesse período, já que os efeitos negativos do déficit de atividade física são tão ruins quanto perder uma noite de sono reparador”, diz Vanessa. “A estratégia de base para ter bons resultados é criar as condições ideais de pré-treino como se fosse de dia: estar bem alimentado e ter dormido bem. Tentar também organizar a semana mesclando os treinos da madrugada com o período de folga das tarefas de trabalho ou estudo”, finaliza.