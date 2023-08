“Estamos ficando mais fortes”, diz técnico do Atlético-GO após 3ª vitória seguida

A vitória de 2 a 0 do Atlético-GO sobre o Londrina-PR, no Estádio do Café, na noite desta quinta-feira (17), tem significados importantes para o Dragão. Uma palavra citada pelo técnico Jair Ventura resume o bom momento atleticano no returno da Série B: “confiança”.

A equipe rubro-negra chegou a três vitórias seguidas, tem a segunda melhor campanha do 2º turno, não sofre gols há duas rodadas e divide com o Vitória, adversário do último domingo (27) do mês, a condição de ataque mais positivo da competição – os dois times fizeram 34 gols. Para confirmar a boa fase, será necessário vencer a equipe baiana no Estádio Antônio Accioly.

Antes, o Atlético-GO tinha a defesa mais vazada, ao lado do Londrina. Cada um havia sofrido 34 gols e, depois do resultado positivo, o Dragão deixa o Tubarão para trás.

O treinador acredita que, depois de vencer fora de casa, o Atlético-GO se aproxima do objetivo de chegar ao G4. “A cada rodada, ficamos mais perto do nosso objetivo. Não estamos nele (G4), mas estamos ficando mais fortes”, destacou o treinador, após a terceira vitória seguida dele à frente do time.

Jair Ventura enumerou como fatores principais para a recuperação do Atlético-GO o tempo de trabalho da comissão técnica junto ao elenco, o potencial individual dos jogadores, a força do banco de reservas, as boas condições de trabalho no clube e os ajustes que têm sido feitos, como a correção de erros no sistema defensivo. Pela segunda vez seguida, o Dragão não foi vazado. Aí, segundo o treinador, entra a “confiança” para a sequência da competição.

“Confiança” que ele procurou passar para alguns jogadores, como Luiz Fernando, que saiu do banco, no segundo tempo, para entrar no lugar de Airton e marcar o segundo gol, aos 48 minutos, em jogada em que recebeu assistência de Dodô, que também estava na reserva e foi lançado na etapa final.

“A minha prioridade é potencializar os atletas. Eu passei muita confiança ao Luiz (Fernando). O gol foi resultado disso. Temos um coletivo muito forte e isso nós conseguimos potencializar”, destacou o treinador.

Ajuste

Jair Ventura lembrou que a equipe se ajustou e conseguiu alcançar o objetivo no segundo tempo. Gabriel Baralhas marcou o primeiro gol, aos 12 minutos.

Na série atual de três vitórias seguidas, o Dragão, antes de bater o Londrina por 2 a 0, havia vencido por a 1 a 0 a Chapecoense, com gol aos 50 minutos da etapa final, e ganhado de virada do Tombense-MG, por 3 a 2, quando Gustavo Coutinho marcou três vezes no segundo tempo. Por isso, ao recuperar a “confiança” do elenco, Jair Ventura acredita que a equipe poderá se aproximar cada vez mais do G4.