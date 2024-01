Estreia do Atlético-GO no Goianão tem alteração; veja datas e horários da 1ª rodada

Bicampeão do Goianão, o Atlético-GO vai estrear na competição na próxima quinta-feira (18), às 20 horas, diante do Morrinhos. A partida será disputada no Centro Esportivo João Vilela, em Morrinhos, em mudança na tabela confirmada pela Federação Goiana de Futebol (FGF) nesta sexta-feira (12).

No mesmo dia (18), mas um pouco mais cedo (19h30), o Estadual terá o clássico Goiás x Goiânia, no Estádio Hailé Pinheiro, na capital goiana.

No domingo seguinte (21), haverá o segundo clássico - Atlético-GO x Goiás – no Estádio Antonio Accioly.

Para jogar em Morrinhos, o departamento de futebol do Dragão ainda não definiu como será a logística, mas a tendência é que a delegação viaje para o Sul do Estado no dia do jogo (18) e retorne para Goiânia logo após a partida.

O técnico Jair Ventura trabalha uma formação que pode ser utilizada em Morrinhos. Nos treinos, a base do time tem sido: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gabriel Baralhas e Shaylon; Airton, Vagner Love, Luiz Fernando e Mateo Zuleta.

Nesta sexta-feira (12), Pedro Henrique e Luiz Fernando foram poupados. Adriano Martins e Sillas foram os substitutos.

1ª RODADA DO GOIANÃO 2024

Quarta-feira (17/1)

15h30 - Goianésia x Anápolis - Estádio Valdeir José de Oliveira

19h30 - Aparecidense x Iporá - Estádio Anníbal Batista de Toledo

20h - Vila Nova x Goiatuba - Estádio Olímpico

20h30 - Jataiense x Crac - Estádio Arapucão

Quinta-feira (18/1)

19h30 - Goiás x Goiânia - Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha)

20h - Morrinhos x Atlético-GO - Centro Esportivo João Vilela