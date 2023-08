Ex-atleta da Caminhada Ecológica, Jurani Lopes morre aos 61 anos

A Caminhada Ecológica perdeu, na noite desta quinta-feira (3), um dos atletas de edições passadas. Jurani Lopes, de 61 anos, não resistiu a um aneurisma e morreu. Jurani morava em Sanclerlândia-GO, era autônomo e participou da edição de 2015 do projeto.

O corpo dele será sepultado nesta sexta-feira (4), no Cemitério Municipal de Sanclerlândia. Entre os amigos, era conhecido por Jurani Cupim.

"Estávamos planejando participar da próxima edição da Caminhada. Jurani era saudável ", disse José Lagares da Cruz, amigo de Jurani e da família. Jurani deixa a mulher, Luciene, e um casal de filhos, Heber Van Basten e Thairine.

Segundo José Lagares, Jurani se sentiu mal. Foi socorrido em Sanclerlândia e encaminhado a um hospital, em São Luís dos Montes Belos. A suspeita inicial era de enfarte, mas foi diagnosticado com aneurisma.

Como ex-atleta da Caminahda Ecológica, Jurani esteve no almoço de encerramento da 30ª edição do projeto, no último sábado (29/7). Em comemoração pelos 30 anos, a organização convidou ex-atletas para acompanhar a chegada em Aruanã.

Na condição de participante de edições anteriores, Jurani entrou com os atletas na chegada ao Rio Araguaia. Eram cerca de 30 atletas de edições passadas que foram convidados pelo coordenador da Caminhada Ecológica, Antônio Celso Ferreira.