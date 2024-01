Ex-técnico Ney Fernandes morre aos 90 anos em Goiânia

O ex-técnico de futebol Ney Raimundo Fernandes morreu aos 90 anos em Goiânia. Segundo a família, ele estava internado no hospital em tratamento de uma úlcera, mas sofreu falência múltipla de órgãos na noite de domingo (7).

Ney comandou times como o Goiás, Vila Nova e Goiânia. Além disso, trabalhou como cronista e comentarista esportivo. A morte do ex-técnico foi confirmada pelo filho, Paulo Fernandes, que destacou como o pai era íntegro, honesto e trabalhor.

Mesmo abalado com a perda, ele disse que considera a morte um alívio para o pai, já que Ney estava sofrendo muito. "Meu pai sempre foi meu exemplo, eu me espelhava nele em tudo", destacou Paulo. O velório de Ney Fernandes foi realizado nesta segunda-feira (8) no Cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia. Ele foi cremado por volta das 15h.

Quem era Ney Fernandes

Ney nasceu em 24 de agosto de 1933, no Rio Grande do Sul. O ex-técnico começou a carreira no futebol como jogador em times como o Aimoré, Grêmio e Fluminense. De acordo com Paulo, o pai encerrou a carreira como jogador após receber uma proposta para ser técnico em Goiás.

Em 1975, Ney passou a se aventurar como comentarista e cronista esportivo, chegando a trabalhar em veículos como a Rádio Brasil Central, Rádio Difusora, Rádio K e Rádio Clube.