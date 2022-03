Exame confirma lesão, e atacante do Goiás está fora da decisão

O atacante Vinícius foi submetido a exames de imagem para detectar o grau da lesão sofrida nos primeiros minutos da final contra o Atlético-GO e o resultado foi uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Assim, o jogador está fora do jogo final da decisão do Campeonato Goiano contra o Atlético-GO no próximo sábado (2).

Vinícius caiu no gramado do Estádio Antônio Accioly em um lance em que não estava perto da disputa da bola. Logo em seguida houve pedido de substituição. Imediatamente o departamento médico do clube iniciou tratamento com gelo no local.

Nas redes sociais, Vinícius publicou uma foto onde realiza tratamento na região do joelho esquerdo. O clube esmeraldino afirmou que a lesão sofrida por Vinícius é uma lesão muscular na região próxima do joelho, mas na região posterior da coxa.