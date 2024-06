Exercícios funcionais são oferecidos de graça em Valparaíso

Pesquisa feita ano passado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) apontou que 52% da população brasileira não pratica atividades físicas regularmente. Entre eles, 42% apresentaram problemas de saúde nos últimos 12 meses. Por outro lado, 22% se exercitam diariamente, 13% pelo menos três vezes por semana e 8% pelo menos duas vezes semanais. Dentre esses, 72% não tiveram constatadas patologias durante o mesmo período.

E um grupo bem ativo que aproveita os benefícios das atividades físicas é o que participa das aulas de exercícios funcionais em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, promovidas como uma ação de relacionamento com a comunidade pela Plano Urbano, desenvolvedora do Reserva do Vale.



As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, das 07h30 às 08h30, e, aos sábados, das 8h às 09h. Elas são ministradas por dois profissionais de educação física: o professor Jardel Mário e o educador André Nascimento.

“Temos um grupo muito bom que gira em torno de 40 pessoas por aula e a população tem abraçado bem o projeto. O retorno deles é muito positivo, pois se exercitam em um local bonito, com boa estrutura e bons materiais. Todos sempre comentam esses pontos”, destaca o professor Jardel Mário, que está à frente das aulas funcionais desde o início do projeto, em outubro do ano passado.



Na matrícula, o participante passa por uma anamnese para que seja verificado pela equipe de educação física seu estado de saúde para participar dos treinos. Para quem não conhece a modalidade, ele explica. “Nas aulas de funcionais fazemos exercícios de mobilidade, aeróbicos e de força. Além dos funcionais onde é usado o peso do próprio corpo da pessoa”, detalha Jardel Mário.



Todo o treino é gratuito e aberto a toda população. As inscrições são feitas de forma presencial no estande de vendas do Reserva do Vale, que tem a sua entrada principal na Avenida do Cerrado, em Valparaíso de Goiás. O empreendimento fica apenas a 40 quilômetros de Brasília e tem um acesso privilegiado pela BR-040.

Para o Reserva do Vale, as aulas de exercícios funcionais são uma forma de compartilhar os benefícios do empreendimento com toda a comunidade. O empreendimento contará com condomínios horizontais, verticais, parques ambientais, uma área comercial e espaços de conexão e integração para abrigar hubs de esportes, saúde e educação, entre outros serviços. Até o fim da implantação, o projeto terá capacidade de abrigar até 50 mil pessoas.