Falhas marcam estreia de Armando Evangelista diante da torcida do Goiás

A primeira impressão do torcedor esmeraldino com o técnico Armando Evangelista à beira do campo não foi das melhores. No Estádio Hailé Pinheiro, na noite desta segunda-feira (3), o Goiás foi derrotado pelo lanterna Coritiba, por 2 a 1, e deixou escapar a chance de sair da zona do rebaixamento na tabela de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro.

Após um giro de três jogos como visitante com duas vitórias na bagagem e uma classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Goiás de Armando Evangelista tinha como prova, no encerramento da 13ª rodada, ser o protagonista e impor seu jogo contra um adversário que vinha fragilizado dentro do Brasileirão.

Só que a possibilidade de vitória começou a ruir com uma falha individual do goleiro Tadeu, capitão do time esmeraldino. O goleiro tentou sair do gol para fazer cobertura após Alef Manga ser lançado em profundidade. Acabou levando um chapéu e, na sequência, o gol do ex-jogador do Goiás, que marcou belo gol.

Na saída de campo, Tadeu admitiu a falha e colocou a derrota para o lanterna em sua conta. “A responsabilidade é toda minha, em uma leitura que fiz e acabei dando azar. Tenho essa característica e fui traído no quique da bola. Foi uma falha individual que custou caro para toda a equipe”, frisou Tadeu.

O gol do Coxa deixou a missão do time esmeraldino ainda mais difícil. O time do técnico Armando Evangelista precisava mostrar sua capacidade de criar jogadas capazes de desmontar a linha defensiva do adversário.

O time não conseguiu e, para piorar, tomou um gol após cobrança de escanteio. Tudo isso no 1º tempo.

Armando Evangelista mexeu no ataque para o 2º tempo, barrou Matheus Peixoto e Alesson, o time esmeraldino melhorou um pouco. No entanto, a pressão feita sobre o Coritiba foi insuficiente para render o empate. O Goiás até conseguiu diminuir com Dodô, mas frustrou o torcedor que foi para a Serrinha sonhando em ver o time fora do Z4, com condições de olhar para cima da tabela com esperança de voos mais altos na competição nacional.

Apesar da queda para o lanterna na Serrinha, o Goiás ainda depende só de suas forças para sair da zona do rebaixamento na próxima rodada.

Isso porque o time esmeraldino faz um confronto direto com o Santos na Vila Belmiro, domingo (9), às 11 horas. Mais uma vez, o time de Armando Evangelista estará na posição de um time que vai poder jogar no contra-ataque, como fez em outros momentos como visitante nos primeiros três jogos da passagem do português pelo Goiás.

Reforços

Para o compromisso contra a equipe paulista, Armando Evangelista deverá poder contar com os primeiros reforços contratados nesta janela de transferências que se abriu nesta segunda-feira (3). O volante Luís Oyama e o atacante Anderson Oliveira devem ser os primeiros nomes regularizados. O clube deve apresentar mais novidades nos próximos dias para qualificar o elenco.