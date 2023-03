Federação confirma ida da final do Goianão para 2 de abril, domingo

A Federação Goiana de Futebol (FGF) confirmou a realização da partida de ida da final do Campeonato Goiano para o domingo (2), enquanto a Conmebol deve manter a partida de estreia do Goiás na Copa Sul-Americana para o dia 4 de abril (terça-feira). Por causa da agenda de jogos, o Goiás terá de administrar o elenco para encarar a sequência dos próximos dias.

Após a divulgação das datas e horários dos jogos da 1ª fase da Copa Sul-Americana pela Conmebol na tarde de terça-feira (28), surgiu a possibilidade de alteração da data do jogo de ida da final do Goianão contra o Atlético-GO. A FGF ficou de estudar o caso e acabou mantendo o horário do clássico. O Dragão já havia iniciado a venda de ingressos para o jogo.

Desta forma, o Goiás entrou em contato com a Conmebol para solicitar a mudança da data da partida contra o Independiente Santa Fé, da Colômbia, pois o intervalo entre o jogo pelo Goianão e a partida pela competição continental seria de pouco mais de 48 horas.

O clube goiano mandou ofício para a entidade sul-americana para solicitar a alteração, mas ainda não recebeu a resposta oficial.

A diretoria do Goiás espera a confirmação, mas já trabalha com a hipótese da partida confirmada para terça-feira e terá de fazer a administração do elenco para jogar as duas partidas e tentar evitar lesões por desgaste físico.

Uma situação semelhante aconteceu há duas temporadas com o Atlético-GO. O time rubro-negro entrou em campo no dia 4 de maio no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano contra o Grêmio Anápolis e voltou a atuar dois dias depois, no dia 6 de maio, contra o Libertad, do Paraguai, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.