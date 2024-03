Federação define arbitragem para jogos da volta das quartas de final do Goianão

Assim como ocorreu nos jogos de ida, as partidas de volta das quartas de final do Campeonato Goiano terão VAR em todos os quatro duelos. Os confrontos vão ocorrer entre sábado (9) e segunda-feira (11).

O árbitro André Luiz Castro é o único que apitará partidas de ida e volta. Ele foi o árbitro principal na goleada do Atlético-GO, por 3 a 0, sobre o Goiatuba e está escalado para comandar a arbitragem no clássico entre Goiás x Goiânia, no domingo (10), na Serrinha.

Osimar Moreira (Vila Nova x Goianésia), Gabriel Queiroz (Anápolis x Aparecidense) e Anderson Gonçalves (Atlético-GO x Goiatuba) são os outros árbitros escalados para os jogos da volta das quartas de final do Goianão.

Leone Carvalho (dois jogos), Artur Morais e Jefferson Ferreira serão os árbitros de vídeo nas partidas que vão definir os classificados à semifinal do Goianão 2024.

Confira a escala de arbitragem completa dos jogos de volta das quartas do Goianão:

Vila Nova FC x Goianésia EC – 17:00 – Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia)

Árbitro: Osimar Moreira

Assistente 1: Cristhian Passos

Assistente 2: Hugo Correa

VAR: Leone Carvalho

Dia 10/03/24 – Domingo:

Goiás EC x Goiânia EC – 16:00 – Hailé Pinheiro (Goiânia)

Árbitro: André Luiz Castro

Assistente 1: Fabrício Vilarinho (Fifa)

Assistente 2: Tiego dos Santos

VAR: Artur Morais

Anápolis FC x AA Aparecidense – 16:00 – Jonas Duarte (Anápolis)

Árbitro: Gabriel Queiroz

Assistente 1: Bruno Pires (Fifa)

Assistente 2: Tiago Gomes

VAR: Leone Carvalho

Dia 11/03/24 – Segunda-feira:

Atlético CG x Goiatuba EC – 19:30 – Antônio Accioly (Goiânia)

Árbitro: Anderson Gonçalves

Assistente 1: Leone Carvalho

Assistente 2: Igor Alves

VAR: Jefferson Ferreira