Federação diz que VAR Light precisa de melhorias e descarta uso na ida das quartas do Goianão

A Federação Goiana de Futebol (FGF) disse que o VAR Light precisa de melhorias e anunciou que a tecnologia não será utilizada nos jogos de ida das quartas de final do Goianão. Na fase de classificação, nas partidas entre Vila Nova x Inhumas e Goiás x Goianésia, ambos pela 9ª rodada, a tecnologia foi testada, mas ainda não foi implementada oficialmente em mais jogos.

De acordo com a FGF, “foi constatado a necessidade de algumas melhorias visando a implementação definitiva da ferramenta” após análise feita pela federação e a Comissão Estadual de Arbitragem. Por causa do Carnaval e pouco tempo para ajustes até o início das quartas de final, a FGF optou em não utilizar o VAR Light nas partidas de ida.

A previsão para retomada do VAR Light em jogos do Goianão é para os jogos da volta das quartas de final, mas isso só vai ocorrer se a 2 Live, empresa que disponibiliza a tecnologia, concluir as melhorias solicitadas pela FGF.

Os jogos de ida das quartas de final vão ocorrer entre os dias 21 e 26 de fevereiro. As partidas de volta estão marcadas para os dias 4 e 5 de março.

Leia a nota da FGF sobre o uso do VAR Light:

A Federação Goiana de Futebol (FGF), vem informar, pela presente nota, que após a realização de dois jogos testes com o VAR Light, ocorridos nos dias 07 e 08 de fevereiro, foi constatado a necessidade de algumas melhorias visando a implementação definitiva da ferramenta. A análise e os estudos realizados pela FGF e Comissão Estadual de Arbitragem foram apresentados à empresa responsável pelo VAR Light, a fim de que as soluções e melhorias pudessem ser apresentadas.

Tendo em vista o curto prazo entre os testes e os jogos das quartas-de-final do Goianão, incluindo ainda um grande feriado neste tempo, a empresa não conseguiu fazer as adequações necessárias. Assim, a FGF informa que a tecnologia do VAR Light ainda não será utilizada nas partidas de ida das quartas de final do Goianão 2023.

Ressaltamos que a empresa responsável pelo VAR Light segue trabalhando para implementar as melhorias apontadas e que, caso o processo seja concluído em tempo hábil e a FGF entenda que há a segurança necessária para a implementação, a tecnologia poderá ser utilizada nos jogos da volta da fase quartas de final.