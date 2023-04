Felipe Vizeu deixa o Atlético-GO após dez jogos e três gols

O atacante Felipe Vizeu está fora do Atlético-GO para a sequência da temporada e terá seu contrato rescindido, em comum acordo. O anúncio foi feito após a vitória atleticana sobre o Goiás por 2 a 0 na partida de ida da final do Campeonato Goiano.

Presidente do clube, Adson Batista disse que teve uma "conversa madura" com Vizeu, de 26 anos, e optou pela saída do jogador, que segundo o dirigente atleticano possui uma proposta interessante de outro clube da Série B do Brasileiro.

Adson Batista explicou que, com a saída de Vizeu, o Atlético-GO, a princípio, não pensa em contratar uma peça de reposição.

O dirigente rasgou elogios a Gustavo Coutinho, titular contra o Goiás neste domingo (2), e disse ainda que conta com Igor Torres e quer dar espaço para o promissor atacante Daniel, das categorias de base do clube.

NÃO TREINOU

Na semana que antecedeu a partida de ida da final, Vizeu praticamente não treinou. Inicialmente, eram dores musculares. Depois, uma contratura.

Nas redes sociais, o irmão o atacante, Igor Vizeu, postou sobre o jogador ter sido comunicado pelo técnico Mozart de que não seria mais aproveitado por ele. Oficialmente, o jogador ficou fora da decisão por causa de uma contratura.

Em coletiva, o técnico Mozart disse que não houve essa situação e que o motivo que fez com que Vizeu ficasse fora da partida foi realmente a lesão.

Felipe Vizeu chegou ao Atlético-GO para a temporada de 2023 cercado de expectativas. No entanto, o atacante conviveu com problemas físicos, fez dez jogos e marcou três gols.