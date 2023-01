Felipe Vizeu destaca evolução no Atlético-GO e despista sobre gol polêmico

O atacante Felipe Vizeu, de 25 anos, aos poucos vai se adaptando ao Atlético-GO e ao futebol brasileiro, após atuar duas temporadas fora do Pais. Nos cinco jogos disputados pelo Dragão, Vizeu marcou dois gols atuando em parte das partidas. Na derrota de 2 a 1 para o Anápolis, ele ficou os 90 minutos em campo.

Confiante na recuperação do futebol que mostrou quando começou a carreira, na base do Flamengo, Felipe Vizeu se diz empolgado pelo retorno ao País, ressalta a preparação física realizada no CT do Dragão, em que passou três semanas de treinos específicos. O atacante planeja lutar pela artilharia do Goianão e vibra com a chegada da filha, Maitê, cujo nascimento está previsto para julho. Ele já é pai do garoto Valentin, de três anos.

“Tem sido (adaptação) muito boa. Venho me dedicando muito. Desde quando cheguei, passei por um período de adaptação nos treinos, tanto só quanto os coletivos, e foi de extrema importância para estar junto com a equipe, estar trabalhando diariamente com eles (jogadores) e melhorar cada vez mais. Foi de extrema importância passar três semanas de trabalho físico”, destacou o jogador atleticano.

Vizeu deve ser titular desde o início da partida nesta quinta-feira (2), diante do Crac, no Estádio Antonio Accioly. Aos poucos, e jogando em intervalos curtos de tempo, Felipe Vizeu consegue recuperar a condição física e técnica.

“Eu sempre me dediquei, mas quando você está fora (exterior), há diferenças, muitas folgas e aqui (Brasil) não é assim. É um jogo atrás do outro. Por conta disso, precisava passar por este processo, conseguiu evoluir muito e vou evoluir mais. Recebi carinho de todo o grupo e isso é importante para desenvolver o meu futebol’, destacou o atacante.

O jogador marcou belo gol logo na estreia e num clássico, na vitória de 2 a 1 sobre o Goiás. No elenco atleticano, ele tem dois gols, ao lado de Shaylon, Airton e Moraes e atrás de Luiz Fernando, autor de quatro gols.

“Estou muito contente. Fazer gol ajuda. Tenho ambição, claro, de ser artilheiro, por conta da minha posição. Mas meu objetivo é ajudar o Atlético-GO. Hoje, o Luiz (Fernando) é o artilheiro e fico feliz por isso. Com ele (Luiz Fernando) fazendo gols, também estaremos bem, pois é um jogador muito importante. Se ele estiver marcando gols, é grande a nossa chance de estarmos ganhando jogos. E que os outros possam fazer gols, assim como eu”, previu Felipe Vizeu, sem elucidar por completo a dúvida deixada no gol marcado na vitória sobre a Aparecidense, de que teria tocado a mão na bola antes que entrasse. “O importante é que foi gol.”

“A bola pegou no meu peito, primeiramente. Eu não revi (lance do gol). Estou sendo sincero. Acabei não revendo, até por conta de polêmicas e tudo mais, evitei rever. Só que realmente (a bola) bateu no meu peito. A questão da mão, vou deixar para as pessoas que realmente analisaram. O importante é que foi gol”, destacou o jogador do Atlético-GO, líder do Goianão com 13 pontos.

“Fiquei feliz por isso, pois centroavante tem de estar ali no momento certo, ele tem de estar preparado para balançar as redes, seja da forma que for. Na minha cabeça, mesmo que tenha sido polêmico, o gol tem muita importância e que eu possa continuar fazendo gols”, previu o atacante atleticano.