Fellipe Bastos acompanha investigação sobre caso de injúria

O volante Fellipe Bastos esteve no Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri) para acompanhar o andamento das investigações sobre a injúria racial sofrida no clássico contra o Atlético-GO no dia 8 de maio. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Joaquim Adorno, a conclusão do inquérito deve ser neste mês de junho.

“A investigação avançou bastante. Nós já temos a identificação visual do sujeito, que foi confirmada por mais de seis testemunhas. Temos a certeza que toda a fala da vítima foi concreta”, disse o delegado Joaquim Adorno. “Em breve, nós teremos a qualificação do sujeito. Ele será chamado para ser interrogado e indiciado pelo crime de injúria racial”, completou Adorno.

O volante Fellipe Bastos disse que compareceu ao Geacri para tomar ciência do andamento da investigação e espera um desfecho o mais rápido possível. “Estou acompanhando, em cima, sempre perguntando como está acontecendo. Mas sei o quanto é difícil, pois são (em média) 20 casos por mês e o meu não é diferente do de ninguém”, comentou Fellipe Bastos, que se diz satisfeito por saber que testemunhas confirmaram sua versão.