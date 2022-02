Ferrari lança carro para 2022 e retoma asas pretas dos anos 90

A Ferrari apresentou, na manhã desta quinta-feira (17), o carro para a nova temporada da Fórmula 1, que começa no mês que vem. Em evento, a montadora italiana mostrou o modelo que será utilizado por Carlos Sainz e Charles LeClerc.

O novo equipamento, nomeado de F1-75, terá as duas asas, traseira e dianteira, e muitos outros detalhes, na cor preta —que remete à pintura utilizada no carro nos anos 90.

"Com esta máquina completamos uma jornada que começamos juntos há alguns anos, trabalhando em equipe, unidos e determinados. Este é um carro no qual colocamos o melhor de nós, é uma Ferrari corajosa. Queríamos interpretar o novo regulamente de uma maneira diferente e queremos que nossos fãs se orgulhem disso", afirmou Mattia Binotto, chefe da equipe durante o evento.

"Eu amei, gostei muito. Vou amar ainda mais se ele for rápido na pista, mas amei o visual", pontuou LeClerc. "Parece agressivo, radical e bonito também", acrescentou Sainz.

A Ferrari, 3º lugar no campeonato de construtores do ano passado —atrás da Red Bull e da Mercedes—, optou por manter sua dupla de pilotos, que fez 323,5 pontos na edição 2021.

Na quarta (16), a equipe fez mistério nas redes sociais e divulgou um vídeo em quem era possível ver as reações de Leclerc e Sainz ao verem o novo carro.

Nas imagens publicadas nas redes sociais é possível ver a cara de alegria da dupla de pilotos. Sainz chega, inclusive, a se abaixar para ter uma melhor visão do novo carro.

"Mamma mia", disse Leclerc, expressão em italiano para manifestar surpresa.

A temporada da F-1 em 2022 começa no dia 20 de março, com o GP de Sakhir, no Bahrein. Antes, os pilotos passam por duas sessões de pré-temporada. A primeira delas em Barcelona, entre 23 e 25 de fevereiro.