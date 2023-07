Fim de tabu garante Goiás fora do Z4 no Brasileirão

No duelo de estratégias de técnicos portugueses, a lusitana com toque esmeraldino levou a melhor. Neste domingo (23), o Goiás, de Armando Evangelista, venceu o Cruzeiro, de Pedro Pepa, por 1 a 0, e o resultado tirou a equipe goiana da zona de rebaixamento (Z4) após oito rodadas seguidas entre os quatro últimos colocados.

Mais uma vez, o Goiás teve boa atuação defensiva e conseguiu anular outro adversário na Série A. Mais do que a conquista de três pontos, que colocam o time goiano fora do Z4, a equipe comandada pelo português Armando Evangelista dá indícios que pode iniciar sequência positiva e melhorar a situação do clube no Brasileirão.

Com semanas livres para trabalhar, o técnico tem conseguido aumentar padrões no modo como o Goiás atua. Aos poucos, introduz suas ideias que estão sendo vistas nas partidas no Brasileirão. A crescente técnica e coletiva ocorre a cada jogo da equipe, em especial no recorte dos últimos três jogos.

Contra o Cruzeiro, o Goiás foi inteligente. O time goiano teve atuação exemplar no primeiro tempo, com boa atuação defensiva e paciência para atacar, seja por contra-ataque ou com a bola rolando, como na situação do gol marcado pelo atacante João Magno.

No lance, que foi descrito pelo treinador como “fantástico”, o Goiás teve a posse de bola por mais de um minuto. No primeiro momento, trocou passes até uma saída pela lateral, que iniciou a jogada do gol.

A jogada teve troca de passes entre corredores do campo, construção a partir dos zagueiros, circulação da bola com a participação de laterais, zagueiros, volantes e o meia Guilherme Marques. No fim, após ótima inversão de bola do volante Willian Oliveira, Sander foi acionado e cruzou para João Magno marcar de cabeça.

A jogada foi trabalhada no Goiás na semana de preparação para o jogo. Garçom com a 13ª assistência na temporada, Sander explicou que o time tem conseguido evoluir e entendido cada vez mais a proposta de jogo do treinador português.

Armando Evangelista, por sua vez, entende que será ainda mais fácil trabalhar e evoluir com sequência de jogos pontuando. Antes do Cruzeiro, o time goiano empatou sem gols com o Atlético-MG na rodada passada da Série A.

PRIMEIRA VITÓRIA

Essa foi a primeira vitória do Goiás com o português no comando à beira do campo no Brasileirão. Antes, o time esmeraldino tinha tido três derrotas e um empate. A vitória sobre o Vasco (1 a 0) está na conta do técnico, que não ficou no banco por questões burocráticas, mas foi Leandrão quem foi para o banco.

O Goiás terá mais uma semana livre para evoluir e desta vez tentar anular o vice-líder Grêmio. Os times se enfrentam no próximo domingo (30), na Serrinha, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Bruno Melo retorna ao time titular após cumprir suspensão.

A vitória do Goiás sobre o Cruzeiro quebrou um longo tabu que o time goiano tinha diante da equipe mineira. Há 15 anos, o time esmeraldino não vencia o adversário celeste em Belo Horizonte. A última tinha sido em 2008, pelo Brasileirão, e também terminou com vitória alviverde por 1 a 0, com gol do ex-atacante Iarley. Naquele ano, o gol de Iarley também garantiu que o Goiás deixasse a zona de rebaixamento ao vencer o Cruzeiro, como ocorreu agora.